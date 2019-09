Jesse Lingard og Marcus Rashford har fått klar beskjed fra sjefen

Skal være redd for at fokuset ikke nødvendigvis er på fotballbanen.

Evigunge Jesse Lingard er for tiden ute med en skade, men har allerede rukket å motta bra med kritikk for kampene han har vært involvert i denne sesongen.

Det stilles også spørsmålstegn rundt Marcus Rashfords egenskaper som spydspiss for United, til tross for at spilleren var forskjellen mellom United og Leicester på lørdag.

Nå skal de to barndomsvennene ha fått klar beskjed fra Solskjær om at de er nødt til å fokusere på å bli bedre fotballspillere, heller enn utenomsportslige aktiviteter, skriver The Sun.

Solskjær og hans assistent Mike Phelan skal begge hatt separate samtaler med de to spillerne, i et forsøk på å bedre stemningen i garderoben, skriver avisen.

Lingard fikk mye kritikk da han lanserte sitt klesmerke «Be Yourself» samme uke som United skulle møte Liverpool i Premier League forrige sesong - og har i tillegg til klesmerke også et varemerke kalt «JLINGZ» som blant annet selger etterbarbering og telefondeksler.

United tapte for øvrig kampen mot erkerivalene forrige desember 3-1, og etter kampen var ikke Roy Keane nådig i sin dom over Jesse Lingards klesslipp.

- Hvis det hadde vært en sterk garderobe i klubben nå, så ville ikke dette blitt tolerert. Dette er grunnen til at kulturen i klubben bekymrer meg. I en god garderobe ville ikke slikt blitt tolerert fra en ung spiller. Han kan sikkert være den hyggeligste gutten i verden, men å komme med alt dette tullet, sa Keane, og fikk støtte fra Gary Neville:

- Jeg har ikke noe problemer med at han slipper et nytt klesmerke, men før Liverpool på bortebane? Den viktigste kampen hele sesongen, ikke promoter et klesmerke uka i forveien. Ikke den uka. Konsentrer deg om Liverpool, ingen distraksjoner eller forstyrrelser, mente den tidligere United-backen da.

Det er verdt å merke seg at Lingard faktisk scoret Uniteds eneste mål i tapet mot Liverpool, som for øvrig ble José Mourinhos siste kamp som United-sjef.

Nå er jobben til Solskjær å få opp stemningen i garderoben, skriver avisen, som mener å vite at spillerne er delt i flere grupperinger innad i laget. Solskjær skal også ha kalt spillerne sine for «en spøk» etter poengdelingen mot Southampton for noen uker siden.

Uniteds neste sjanse til å ta tre nye viktige poeng i Premier League er mot West Ham i London neste søndag, men før det igjen får Solskjærs mannskap besøk av FK Astana fra Kasakhstan i Europaligaen. Den kampen spilles førstkommende torsdag.