Jesse Marsch mener Haaland hadde passet perfekt i Liverpool

Red Bull Salzburg-treneren mener den norske ungguttens spillestil går som hånd i hanske for Jürgen Klopp.

Erling Braut Haaland har vært en åpenbaring for Borussia Dortmund etter at han gikk til klubben i januar.

19-åringen var koblet til både Manchester United, Juventus og RB Leipzig i vinterens overgangsvindu, og ryktene har ikke avtatt etter hvert som han har herjet også på Signal Iduna Park.

Jesse Marsch trente den tidligere Molde-spilleren i Salzburg, og opplevde den massive interessen for jærbuen på kloss hold.

Amerikaneren er full av lovord om sin tidligere elev, og mener han hadde passet svært godt inn i Liverpool.

- Det er en spiller Liverpool ville vært veldig heldige om de fikk. Det vil ikke bli billig, men han elsker den eksplosive spillestilen, å jakte åpne rom, løpe bak forsvaret og være aggressiv, sier han ifølge Liverpool Echo før han, med forbehold, setter fyr på ryktene om en overgang til Anfield.

- I teorien passer han spillestilen til Liverpool. Han ville passet perfekt.

Marsh kjenner Haaland godt etter å ha vært manageren hans da den tidligere Molde-spillerens karriere virkelig skjøt fart.

Han er ikke overrasket over suksessen han nå opplever i Borussia Dortmund.

- Ikke i det hele tatt. Han er helt spesielt talent og når du tar hans hurtighet, eksplosivitet, størrelse, kraft, tekniske ferdigheter og avslutningsegenskaper er han i det øverste sjiktet blant spillere i verden, sier Marsh.

Amerikaneren trekker også fram Haalands taktiske evner og mentalitet, og mener kombinasjonen gjør jærbuen helt unik.

- Vi skraper bare i overflaten av Erlings potensial.

Målmaskin

Haalands siste 12 måneder har vært et eneste stort eventyr. Etter å ha dunket inn mål på bestilling både i den østerrikske toppserien og Champions League for Marsch og Salzburg, lå storklubbene langflate i vinter.

Unggutten valgte Dortmund og Bundesliga, hvor oppturen bare fortsatte. Debuten mot Augsburg endte med hat trick, og etter åtte kamper fra start for Dortmund står han med 10 mål.

I Champions League er fasiten totalt 10 mål på seks kamper fra start, og Marsch forteller at han ikke tror Haaland blir værende i BVB for alltid.

- Han vil fortsette å gjøre det bra i Dortmund og jeg vet ikke hvor lenge han vil være der før det er på tide for ham å ta det neste steget. Han har potensial til å bli en av de beste spillerne i verden, uten tvil.

Tapte seriefinalen

Tirsdag måtte Haaland gå målløs av banen i seriefinalen mot Bayern München.

I forkant av kampen var det knyttet store forventninger til spissduellen mellom nordmannen og Robert Lewandowski, men det var Joshua Kimmich som scoret kampens eneste mål med en elegant chip like før pause.

Haaland hadde flere gode muligheter i oppgjøret, men Bayern-stopper Jerome Boateng stoppet ham ved flere anledninger.

Først reddet den tyske stopperen på streken etter at Haaland hadde overlistet Manuel Neuer, før han blokkerte et skudd med armen etter pause uten at dommeren pekte på straffemerket.

Tapet betyr at håpet om en Bundesliga-tittel i debutsesongen er så godt som slukket for Haaland.

Dortmund ligger på annenplass med 57 poeng. og det er nå sju poeng opp til Bayern med seks gjenstående serierunder.