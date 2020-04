Jessica Diggins har forlovet seg

Skistjernen sa ja til kjæresten Wade Poplawski på søndag.

- Jeg har ikke stoppet å smile, skriver Diggins på Instagram.

28-åringen har vært sammen ishockeyspilleren Wade Poplawski en stund, og den kanadiske kjæresten fridde til skistjernen fra USA på søndag.

Den amerikanske jenta endte på 6. plass i verdenscupen denne sesongen som Therese Johaug. Fra tidligere av har 28-åringen vunnet et OL-gull på lagsprint i Pyeongchang, og hun har også et VM-gull på lagsprint fra Val di Fiemme i 2013.

RING: Jessica Diggins viser frem ringen hun fikk av kjæresten Wade Poplawski. Foto: Jessica Diggins (Instagram)

Stor tilhengerskare

Etter at 28-åringen la ut bildet av ringen på fingeren, har gratulasjonene strømmet inn fra nært og fjernt. Amerikaneren er kjent for sitt gode humør og ivrig bruk av sosiale medier, og for øyeblikket har hun 123.000 følgere på Instagram.

I mars slapp hun ut sin egen selvbiografi «Brave Enough», hvor hun forteller om oppveksten i Minnesota og veien derifra til å bli en av de største stjernene i langrennssporten.

Slet med spiseforstyrrelser

Amerikaneren har vært en av de største profilene i skisporten de siste årene, men i 2018 åpnet hun seg opp om en vanskelig fortid i slutten av tenårene på grunn av spiseforstyrrelser.

- Til slutt søkte jeg hjelp på et behandlingssenter som hadde et sommerprogram, og det reddet livet mitt. Så da jeg ble spurt om ESPN-utgaven, tenkte jeg: «Er dette egentlig noe jeg har lyst til? Kommer det til å vekke gamle minner igjen? Kommer jeg til å synes det er greit at alle får se kroppen min akkurat som den er?» skrev hun en i lengre bloggpost.