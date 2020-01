Jeter innvalgt i Hall of Fame med 396 av 397 stemmer

Derek Jeter ble tirsdag innvalgt i baseballens Hall of Fame. Han manglet én stemme på å bli den andre enstemmige kandidaten i æresgalleriets historie.

Kasteren Mariano Rivera, som i 19 sesonger var Jeters lagkamerat i New York Yankees, ble for ett år siden den første som har vært krysset av på samtlige stemmesedler.

Jeter, som la opp ett år etter Rivera og måtte vente de obligatoriske fem år før han var valgbar for Hall of Fame, var krysset av på 396 av 397. Det er ikke kjent hvem som valgte ikke å gi ham sin stemme, og hvorfor. Hans 97,7 prosent av stemmene er den nest høyeste andel noensinne, og den høyeste for en posisjonsspiller.

Selv hevdet Jeter at han bare er glad for at han kom inn.

– Alle sa til meg at det var opplagt, men jeg kjøpte det ikke. Jeg var veldig nervøs. Å bli valgt inn er en drøm som blir virkelighet, sa han.

Jeter vant fem World Series-titler med Yankees, alle sammen med Rivera.

Plass i Hall of Fame henger svært høyt. Jeter var en av to som passerte nåløyet i år (kravet er 75 prosent av stemmene). Den andre var Larry Walker, som i sitt 10. og siste år på stemmeseddelen klatret til 76,6 prosent.

Curt Schilling kom nærmest av de øvrige med 70,0 prosent. Han har to år igjen på stemmeseddelen.

Roger Clemens og Barry Bonds, som ville vært selvskrevne om det ikke var for dopingspøkelset som hjemsøker deres rykte, fikk henholdsvis 61,0 og 60,7 prosent i sitt åttende år.

