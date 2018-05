Jets tok første stikk mot eventyrklubben

To scoringer med 46 sekunders mellomrom i åpningsperioden bidro til at Winnipeg Jets slo Vegas Golden Knights 4-2 i semifinalen i NHL-sluttspillet lørdag.

Det første semifinaleoppgjøret i sluttspillserien som spilles best av sju kamper fikk en forrykende start sett med Winnipeg-øyne. Under sju minutter var spilt da finske Patrik Laine sendte hjemmelaget i ledelsen.

Deretter gikk det kun 46 sekunder før Joel Armia doblet til 2-0.

– Vi gjorde en kjempejobb med tanke på å få en god start. Vi møtte et strålende lag med mye fart i troppen. Dette kommer til å bli en lang semifinaleserie, sa Jets-kaptein Blake Wheeler.

Mark Scheifele, som nå er toppscorer i NHL-sluttspillet med 12 mål, og Dustin Byfuglien scoret de to øvrige målene for Jets. Da hjalp det fint lite at sesongens store overraskelseslag i NHL, Golden Knights, scoret to ganger på borteis.

Brayden McNabb og svenske William Karlsson sto for gjestenes scoringer.

– Vi vet at den neste kampen blir enda vanskeligere. Det vil bli hardere og hardere, men det var godt å få den første kampen ryddet av veien, sa Jets-målscorer Patrik Laine.

Winnipeg-klubben sikret seg plass i sluttspillsemifinalen etter å ha beseiret Nashville Predators, som var det beste laget i grunnserien.

Golden Knights sikret seg på sin side avansementet mot San Jose Sharks. Lørdag så det ut til at laget hadde gått inn i en liten dvale i de seks dagene som hadde gått siden semifinalebilletten var i boks.

Mandag spilles kamp to i duellen mot Jets. Også den går i Winnipeg.

