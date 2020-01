Jibril Bojang ble ikke satset på i Mjøndalen. Nå er han på vei til egyptisk toppklubb

Har valget mellom to av klubber i den egyptiske toppdivisjonen.

Jibril Bojangs kontrakt med Mjøndalen gikk ut etter sesongen, og nå kommer angrepsspilleren etter alt å dømme å fortsette sin karriere på det afrikanske kontinentet.

Den gambiske landslagsspilleren bekrefter nemlig at han setter seg på flyet til Egypt denne helgen, der to av nasjonens toppklubber lokker med tilbud.

Etter det Nettavisen kan erfare er det nyrike Pyramids FC som har kommet med det ene forslaget, mens også FC Masr også er en aktuell destinasjon. Begge klubbene hører til i hovedstaden Kairo.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Profilert toppklubb

Bojang ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte at det er snakk om de to klubbene, men forteller at veien går til den egyptiske toppdivisjonen:

- Jeg har fått tilbud fra to klubber der nede, og det er først og fremst det ene tilbudet jeg titter mest på. Jeg mener dette er en sjanse jeg må ta, sier Bojang til Nettavisen, og forteller samtidig at det har vært stor interesse for ham etter at kontrakten gikk ut på Consto Arena.

- Det har vært klubber i Norge og klubber i Asia. Men det er Egypt som har falt i smak for meg. Det er én klubb i Eliteserien som har vist sin interesse, mens også klubber fra lavere divisjoner.

Bojang representeres av Amanuel Kidane og Imad El Hammichi i First Access Sports Scandinavia, og begge setter seg på flyet til Egypt når 25-åringen skal ta sitt endelige valg.

- Vi har hatt kontakt med klubbene en liten stund nå. Det har vært klubber i Ungarn, Vietnam og Thailand også. Halve Asia har vært ute etter Jibril, sier Kidane til Nettavisen.

Skulle Bojang velge å sette sin underskrift på en kontrakt med Pyramids FC, så vil han i så fall bli lagkamerat med tidligere Bodø/Glimt-profil Amor Layouni. Det er i tillegg flere egyptiske landslagsspillere, deriblant Omar Gaber og Ali Gabr, som spiller for Kairo-laget.

De er i tillegg trent av den tidligere kroatiske landslagssjefen Ante Cacic. Bojang forteller at han allerede er godt i gang med å titte på sine mulige nye arbeidsgivere.

- Jeg har gjort litt research på de to klubbene jeg har fått tilbud fra, og den ene virker mer interessant enn den andre.

- Er det den største av de to klubbene som frister mest?

- Det er det nok, ja. Jeg ville tro det, humrer Bojang.

LES OGSÅ: Young selges - Maguire ny United-kaptein

Stor kontrakt

Det gikk ikke veien for den tidligere Start-spilleren i Eliteserien. Han forteller at partene var klare allerede i sommer på at han, etter all sannsynlighet, kom til å skifte beite etter sesongen.

- Mjøndalen er en lang historie. Jeg trivdes veldig der, men spillestilen og hvordan ting fungerte var ikke helt for meg. De likte kanter som kan løpe til i morgen og spiller «innkast-fotball» som Muhamed Keita har sagt, humrer Bojang.

- Jeg tror begge hadde godt av den løsningen vi sitter med nå. Jeg tror Vegard (Hansen, Mjøndalen-trener) var ganske lei meg, og jeg var ganske lei han også. Jeg har ingenting dårlig å si om ham som person, men ting ble som de ble. Men jeg ønsker de absolutt all hell og lykke.

Og skal man tro Bojang, så vil det uansett være en langt mer lukrativ fremtid som nå venter ham i den egyptiske toppdivisjonen.

- Jeg hadde vært desidert best betalt i Mjøndalen med den kontrakten jeg nå får i Egypt. Det er ikke tvil engang. Jeg hadde sikkert tjent mer enn treneren deres også. Dette er ikke noe å tenke på engang, sier Bojang.

Han er også tydelig på at Egypt fort kan være det første steget mot en fremtid i den arabiske fotballen. Det er nemlig slik at han ser for seg en fremtid i den saudi-arabiske toppdivisjonen innen nær fremtid.

- Jeg har snakket med agentene mine om dette, og veien blir kortere til Saudi Arabia når man er i Egypt. Med mitt talent og mitt potensial så tror jeg at jeg kan klare det før sesongen er over. Såpass sikker er jeg. Begge klubbene i Egypt har sagt jeg kommer til å skli rett inn i laget, sier Bojang, som understreker at det ligger en økonomisk ambisjon i en eventuell overgang til Saudi Arabia.

- Jeg har kommet i en posisjon der jeg ønsker å forsørge familien min, og det er noe jeg må tenke mer på. Jeg lever og dør for fotballen, og jeg er blitt 25 år. Jeg sier ikke at Premier League-drømmen er knust, men jeg må tenke litt mer økonomisk. Men man vet jo aldri, sier Bojang.

Les også Hareide får Sand som assistent