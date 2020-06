Jim Solbakkens sønn (15) aktuell for Molde

Romsdalingene vurderer å hente tenåringer med velkjente navn.

Anton Solbakken (15) kommer til Molde for å snakke om en avtale med klubben som vant Eliteserien sist sesong. Det skriver Romsdals Budstikke lørdag.

Den unge tenåringen er sønnen til fotballagent Jim Solbakken, og har tidligere vært på treningsopphold hos MFKs toppfotballakademi.

Anton Solbakken skal tilbake til Molde for å se på forholdene, og har fått et tilbud fra klubben. Det siste blir bekreftet av Jim Solbakken, som representerer sønnen.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter



15-åringen har spilt for Viking de siste fire årene, men har fått plass i toppidrettsklassen ved Molde videregående skole fra høsten. Også akademileder Thomas Mork bekrefter i en sms til Romsdals Budstikke at de snakker med Anton Solbakken om en overgang til Molde.

Det er ventet at midtbanespilleren flytter til Rosenes by i sommer, og ifølge samme avis tyder mye på at Bryne-talentet Albert Braut Tjåland (16) gjør det samme.

Sistnevnte er søskenbarn den til tidligere Molde-profilen Erling Braut Håland. Han spiller også spiss og trente en uke Molde med i mai.

Molde-trener Erling Moe beskrev Tjåland som en spennede unggutt og en bra spiller da.

Les også Brescia er i ferd med å sparke Mario Balotelli