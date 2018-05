Joao Mário og Noble skjøt West Ham mot fornyet kontrakt

Joao Mário og Mark Noble hjalp West Ham til 2-0 og tre poeng borte mot Leicester. David Moyes' mannskap ser nå ut til å berge plassen i Premier League.

West Ham på 15.-plass har en seks poeng stor luke ned til Southampton på direkte nedrykksplass. «The Saints» har tre kamper igjen å spille, West Ham har to. David Moyes og co. har tre poeng ned til Huddersfield på 16.-plass, mens Swansea på 17. har fem poeng opp. Huddersfield og David Wagner har, i likhet med Southampton, en kamp mindre spilt.

Lørdag sørget Joao Mário for 1-0 til bortelaget etter 34 minutters spill. West Ham-kaptein Noble fastsatte resultatet til 2-0 etter en vakker scoring fra distanse i det 64 minutt. Leicester maktet ikke å svare.

Southampton gjester Everton senere lørdag. Et poengtap for Southampton vil sende West Ham enda nærmere fornyet kontrakt.

Swansea kan falle til direkte nedrykksplass hvis Southampton får med seg et resultat fra Merseyside. Waliserne er kun poenget foran The Saints. I tillegg har de en kamp mer spilt. Lørdag tapte Swansea 0-1 borte mot Joshua King og Bournemouth. Ryan Fraser ble helten for hjemmelaget etter en innøvd frisparkvariant. King spilte nesten hele kampen for vertene. Nordmannen ble byttet ut på overtid.

Watford slo samtidig Newcastle 2-1 på eget gress. Ingen av de to lagene trenger å bekymre seg for nedrykk. Roberto Pereyra og Andre Gray scoret for «vepsene», mens Ayoze Perez nettet for Newcastle. Begge lag står med 41 poeng så langt. Det er ni poeng mer enn Southampton på 18.-plass.

(©NTB)

