João Pedro klar for Watford fra januar

Den brasilianske unggutten João Pedro kan starte sin Premier League-karriere med Watford i januar. 18-åringen er innvilget arbeidstillatelse.

João Pedro signerte allerede i oktober i fjor en femårskontrakt med den engelske klubben, men med virkning fra januar 2020. Onsdag kunne Watford på sitt nettsted melde at arbeidstillatelse er i orden, og dermed kan den unge spissen slutte seg til klubben som planlagt.

Stortalentet hadde ennå ikke debutert for Fluminenses A-lag da Watford signerte ham, men han har imponert i kamper for klubben den siste tiden med flotte scoringer. Han fortsetter å spille for Fluminense ut året.

Watford kan trenge hjelp. Laget er sist på tabellen i engelsk eliteserie uten en eneste trepoenger denne sesongen.

