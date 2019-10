Joel Matip signerte ny avtale med Liverpool

Men én detalj holdes hemmelig.

Midtstopperen Joel Matip har forlenget kontrakten sin med Liverpool. Premier League-klubben ønsker imidlertid ikke å avsløre hvor lang den nye avtalen er. Den omtales kun som en ny langtidskontrakt.

Liverpool bekrefter den nye avtalen på nettsiden sin. Engelske medier hevder på sin side at den nye avtalen varer fram til 2024.

- Vi har et veldig ungt og talentfullt lag og jeg føler at alle fortsatt er sultne på å oppnå mer. Nå har vi opplevd å vinne noe og alle ønsker å kjenne på den følelsen flere ganger, sier Matip i et intervju med Liverpools nettside.

- Det er fortsatt mye vi kan oppnå. Du vet aldri hvordan det kommer til å gå, det handler bare om å jobbe hardt og gjøre så godt du kan, og så får vi se, sier han.

Manager Jürgen Klopp er også fornøyd med å få med stopperen videre.

- Jeg sa det tidligere i år at det å kapre Joel er en av de aller beste overgangene vi har fått til siden jeg kom til klubben. Han har vært en midtstopper i verdensklasse denne sesongen og jeg håper det fortsetter, sier tyskeren om sin elev.

Matip har vært strålende form den siste tiden, og selv om han har vært ute med en liten skade nylig, er det ventet at han er tilbake til søndagens ligakamp.

Da spiller Liverpool borte mot erkerival Manchester United.

Matip, som er oppvokst i Tyskland, men har spilt landslagsfotball for Kamerun, ble hentet til Liverpool fra Schalke 04 da kontrakten hans der gikk ut i 2016.

28-åringen ble én av de første signeringene til klubben etter at Jürgen Klopp overtok som manager i oktober 2015 (Marko Grujic var den aller første).

Under tiden i Liverpool har Matip vært med å vinne Champions League. Det skjedde så sent som i juni da Liverpool slo Tottenham 2-0 i finalen.

Matip har så langt spilt 107 kamper og scoret fem mål for de røde.