Johan Olsson gir seg som svensk landslagstrener

Johan Olsson gir seg som teknikktrener for de svenske landslagsløperne i langrenn og fyrer samtidig av en kraftsalve til den nye ledelsen.

- Jeg kommer ikke til å ha mer med det svenske landslaget å gjøre, sier den tidligere femmilsmesteren til SVT.

Olsson la opp for tre år siden. Han var teknikkansvarlig for de svenske herreløperne forrige sesong. Han er kritisk til at han ikke har hørt noe fra landslagsledelsen etter sesongen.

- Om ingen snakker med deg overhodet i løpet av mai så forstår man at man ikke er en del av framtidsplanene. Jeg har forståelse for at det har vært annet som har beskjeftiget dem, men jeg synes det er litt rart at de ikke gjør en evaluering med noen som har jobbet så nært A-landslaget, sier han.

Den nye landslagssjefen Anders Byström gir et annet bilde av situasjonen.

- Vi har snakket sammen sist i forrige uke. Vi har dessuten hatt kontakt via både telefon og sms, sier Byström til SVT.

Det har vært turbulent i det svenske langrennslandslaget det siste året, og mange ledere har forlatt sin stilling. Torsdag skal landslagene og organisasjonen for neste sesong presenteres.

