Johannes Høsflot Klæbo kom på pallen etter en sterk prestasjon

Det holdt ikke helt inn for Johannes Høsflot Klæbo, men trønderen imponerte på sesongens første distanserenn i verdenscupen.

Johannes Høsflot Klæbo vant fredagens sprint i Ruka, og jaget nok en seier på 15 km klassisk med intervallstart. Emil Iversen var også en favorittene før start til å vinne rennet.

- Han går for å vinne verdenscup sammenlagt, og er god både på sprint og distanse, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Det var Klæbo som åpnet best og ledet ved passering på 1,2 kilometermerket, men Pål Golberg og Emil Iversen var like bak tidsmessig.

Finne tok over

I tillegg til de nevnte nordmennene overfor, så kom Didrik Tønseth seg opp i teten utover rennet. 28-åringen ledet etter 6,2 km, og Klæbo var syv tideler bak Tønseth.

Til tross for at nordmennene var med i toppen, så var det finske Iivo Niskanen som tok over teten ved passering av 3,1 kilometermerket.

- Han er et forbilde for alle på klassisk, sa Bjørn.

- Noe av det beste på intervallstart

Klæbo og Niskanen fulgte hverandre tett utover løpet og vekslet på å dra. Det hjalp trønderen som passerte 11,2 km, 9,6 sekunder foran Emil Iversen.

Klæbo klarte også å avslutte løpet sterkt, og kom inn 20 sekunder foran Didrik Tønseth. Iversen tok igjen flere sekunder på Klæbo, men det holdt ikke helt inn. Han endte 1,8 sekunder bak Klæbo i mål.

VANT: Iivo Niskanen og Johannes Høsflot Klæbo gikk store deler av løpet sammen i Ruka, men det var finnen som trakk det lengste strået. Foto: Vesa Moilanen (Lehtikuva via AP)

– Det er noe av det beste han har gjort i intervallstart noen gang, fastslår NRK-kommentator Jann Post.

- Ting kjennes bra ut. Jeg føler meg bedre i dag enn på samme tid i fjor, sa trønderen til NRK etter rennet.

Selv om Klæbo imponerte var det ingen som kunne gjøre noe med Iivo Niskanen. Finnen økte til Klæbo utover løpet, og var 11,8 sekunder foran ved 11,2 kilometer.

- Han er fortsatt verdens beste klassiskløper, fastslo Torgeir Bjørn.

Til slutt vant finnen 12,9 sekunder foran Klæbo. Det var Niskanens fjerde verdenscupseier hittil i karrieren.

Minitouren i Ruka avsluttet med jaktstart søndag, der Klæbo går ut i først.