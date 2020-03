Johannes Thingnes Bø banket til fra start, men måtte slite for seieren: - Dette er rett og slett vanvittig

Det norske skiskytteresset hadde en uvant plan fra start, men endte opp med å overvinne all motstand i Tsjekkia.

Det ble en fantastisk dag i Nove Mesto for Johannes Thingnes Bø, som banket til fra start og sikret seg seieren på fellesstarten. Dette er hans niende seier i verdenscupen denne sesongen.

Allerede fra start bestemte Thingnes Bø seg for å gå ut knallhardt, og så ut til å parkere det som var av motstandere. På et tidspunkt lå han, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø, hele tjue sekunder foran resten.

- Dette er rett og slett vanvittig, hylte NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Johannes Thingnes Bø bestemte seg for å banke til fra start.

- Dette er en historisk begivenhet vi er vitne til! De sprenger feltet på fellesstart allerede før den første skytingen!

Dramatikk

Det skulle uansett bli en del mer dramatisk da Thingnes Bø hadde én bom på hver av de første tre skytingene, men på siste skyting viste han frem de vanvittige egenskapene, og banket ned alle blinkene.

I løypa kunne ikke Emilien Jacquelin gjøre noe som helst med den norske stjernen, som suste inn til nok en seier. Franske Jacquelin tok andreplassen i Nove Mesto. Arnd Peiffer banket til, og sikret tyskerne den tredjeplassen.

Totalt i verdenscupen så er det legenden Martin Fourcade som leder, mens landsmann Quentin Fillon Maillet ligger på andreplass. Det er Thingnes Bø som ligger på tredjeplassen sammenlagt.

AVANSERTE: Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen banket til fra start, og parkerte resten. Foto: Screenshot (NRK)

I fjor var det ingen som kunne gjøre noe med stryningen, som til slutt sikret seg sammenlagtseieren i skiskytingens verdenscup.

- Dette er en sjokkåpning, sa Stabrun Smith allerede før den første skytingen var i gang. Grunnen var at Johannes Thingnes Bø hadde banket til fra første sekund i den tsjekkiske løypa, og sammen med storebror Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen suste de fra.

Bom etter bom

Thingnes Bø måtte uansett se det vanvittige forspranget sitt bli spist opp da han bommet allerede på den første skytingen, og måtte se blant andre Martin Fourcade gå ut foran ham.

Det var et samlet felt som gikk inn til den andre skytingen, og igjen bommet Thingnes Bø. Det gjorde ikke Fourcade og Sjåstad Christiansen, som gikk ut sammen etter den andre skityingen.

Inn til tredje skiyting. hadde Thingnes Bø, på imponerende vis, igjen hentet inn motstanderne sine. Nok en gang måtte han ut på strafferunde, sammen med Tarjei Bø. Den som virkelig imponerende var Sjåstad Christiansen.

Det var nemlig Emilien Jacquelin fra Frankrike som hadde imponert mest etter den første stående skytingen, og rennets tredje skyting totalt. Verdensmesteren på jaktstart gikk ut foran blant andre Arnd Peiffer.

Det var duket for skikkelig dramatikk på siste skyting da Thingnes Bø bestemte seg for å banke til på den siste skytingen, og banket ned fem strake. Det samme gjorde Jacquelin, og dermed var det det de to som skulle kjempe om seieren.