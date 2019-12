Johannes Thingnes Bø seiret på jaktstarten i  Le Grand-Bornand

Verdenscuplederen viste frem kjempekreftene da det franske hjemmehåpet, Quentin Fillon Maillet, ble knust.

Det ble en perfekt dag for Johannes Thingnes Bø i franske Annecy - Le Grand-Bornand da verdenscuplederen tok seieren på jaktstarten, foran franske Quientin Fillon Maillet.

Thingnes Bø hadde én bom på den første skytingen, men var helt suveren i sporet. Det la grunnlaget for nok en fantastisk seier for den regjerende mesteren i verdenscupen.

- Et av de råeste langrennene Thingnes Bø har gjort, det vil jeg mene det er. Det er helt vanvittig, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Thingnes Bø suste fra konkurrentene etter den fjerde skytingen.

- Vi prøver å finne ord for å beskrive ham hver gang han vinner. Nå må vi bare si at han er best, fortsatte Stabrun Smith da Thingnes Bø seilet over mållinjen i ensom majestet.

- Det er en fantastisk dag, den beste dagen min så langt denne sesongen. Jeg holdt roen og visste jeg kunne ha en bra avslutning, sa Thingnes Bø til NRK etter rennet.

Han var også tydelig på at dette var en av hans bedre dager i sporet også:

- Jeg merka allerede på første runde at jeg synes det burde gå fortere. I tilleg har jeg 19 treff, så det er kanonbra, sa Thingnes Bø.

Spurt om tredjeplassen

Det var Fillon Maillet som til slutt ble nummer to, mens det ble en norsk spurt om den siste pallplassen. Vetle Sjåstad Christiansen jobbet seg opp på listene, og sikret tredjeplassen foran Tarjei Bø.

Seieren er verdenscupseier nummer 42 og seier nummer fem i denne løypa for Thingnes Bø. Dermed har Thingnes Bø også vunnet begge de to jaktstartene som har gått denne sesongen. Han vant også i østerrikske Hochfilzen tidligere i sesongen.

Totalt står Thingnes Bø med fire seire i verdenscupen denne sesongen etter lørdagens seier. Han vant også sprinten i Östersund tidlig i sesongen, samt sprinten i Hochfilzen også.

Det var tyske Benedikt Doll som ledet ut jaktstarten, og virket å ha god kontroll også etter den første skytingen. Tyskeren skjøt kjapt og godt, og kunne gå ut først med fem fulle hus.

Johannes Thingnes Bø måtte belage seg på en strafferunde, mens storebror Tarjei Bø fulgte jakten på tyske Doll. Thingnes Bø lå hele 25 sekunder bak da han gikk ut etter sin strafferunde.

- Det er ikke mulig!

Ved den neste passeringen var dette halvert. Det fikk NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith til applaudere mannen som leder verdenscupen:

- Det er ikke mulig, det er ikke mulig! Han har jo halvert forspranget på ingenting! Det er snakk om én kilometer, sa Stabrun Smith, mens Thingnes Bø suste videre.

Inn på den andre skytingen så hadde hjemmehåpet Quentin Fillon Maillet også sneket seg opp blant teten, og franskmannen banket ned alle fem blinkene. Det samme gjorde begge Bø-brødrene da Doll gikk på sin første bom.

Med Tarjei Bø, Thingnes Bø og Fillon Maillet kunne mye avgjøres allerede på den tredje skytingen. Med jubelbrølet fra de fremmøtte franskmennene i ryggen, så viste Fillon Maillet på ny at han er en dyktig skyter.

Sammen med Thingnes Bø så banket han ned alle fem blinkene, og det var dermed duket for en duell mellom de to. Tarjei Bø måtte ut i en strafferunde da han bommet på sitt siste skudd.

På den siste skytingen skulle Thingnes Bø virkelig vise hvorfor han rangeres som den beste i verden. Fem kjappe skudd, fem kjappe treff gjorde at han gikk ut hele tre sekunder før franskmannen, som også hadde fullt hus.