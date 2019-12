Johannes Thingnes Bø smadret all motstand på fellesstarten i Le Grand-Bornand

Den regjerende verdenscupvinneren mestret de vanskelige forholdene i den franske løypa.

Det ble en fantastisk norsk dag i franske Le Grand-Bornand da Johannes Thingnes Bø viste kjempekreftene på sesongens aller første fellesstart, og tok sin andre seier denne helgen.

Thingnes Bø hadde 19 treff under lørdagens jaktstart, der han tok inn både tyske Benedikt Doll og storebror Tarjei Bø, og under søndagens fellesstart tangerte han dette med kun én bom.

- Han er kongen i Le Grand-Bornand, slik han har vært så mange ganger før, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Thingnes Bø banket ned alle fem blinkene på siste skyting.

Det ble en skikkelig kamp om andreplassen da Tarjei Bø og Émilien Jacquelin byttet på å levere gode skytinger. Etter fjerde skyting var det franskmannen som gikk ut først. Tarjei Bø maktet aldri å hente inn franskmannen, og måtte dermed ta til takke med tredjeplass i den franske løypa.

Johannes Dale fikset en stor norsk dag med å ta sjetteplassen, etter at Quentin Fillon Maillet og Martin Fourcade endte på plassene foran. Erlend Bjøntegaard endte som nummer ni.

Vriene forhold

Det åpnet seg tidlig en luke i løypa, og det virket som om flere av løperne slet med de vanskelige forholdene i den franske bakken. Flere så ut til å måtte bytte ski, hvilket fikk kommentator Andreas Stabrun Smith til å undre.

- Hva slags renn er dette, Lunde, spurte NRKs kommentator til ekspert Ola Lunde. Det virket uansett som om de norske gutta hadde forberedt seg godt på de vanskelige forholdene, og hadde god kontroll.

VANSKELIGE FORHOLD: Flere av utøverne så ut til å slite med forholdene, og måtte bytte ski. Foto: Screenshot (NRK.no)

Det noterte Stabrun Smith da Thingnes Bø rykket fra, og kom først inn på standplass til første skyting

- Dette er en helt annen fellesstart enn det vi er vant med å se. Det skyldes selvfølgelig forholdene, sa Stabrun Smith fra sin kommentatorplass, som oppsummerte forholdene mot slutten av rennet:

- For et uvær, og for et renn, sa kommentatoren.

Seieren er verdenscupseier nummer 43 for 26-åringen fra Stryn, som er den regjerende verdenscupmesteren. Han tok også gullmedalje på normaldistanse under fjorårets OL i Pyeongchang.

Under fjorårets sesong ble rennet helgen 22. desember avholdt i tsjekkiske Nove Mesto. Også der vant Johannes Thingnes Bø både fellestarten, jaktstarten og sprinten.

Ensom majestet

Tidlig i rennet så var det en gruppe, anført av Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø, som suste fra resten av feltet. Også hjemmehåpet Quentin Fillon Maillet fulgte på bak de norske gutta inn mot den første skytingen.

Alle de tre skjørt forholdsvis kjapt, og med fulle hus. Også den franske 24-åringen Émilien Jacquelin var kjapt både inn på standplass, og til å få skutt ned alle blinkene. Dermed var det en fransk/norsk duell allerede etter den første skytingen.

Thingnes Bø hadde parkert det som var av konkurrenter på vei inn til den andre skytingen, og i det resten av tetfeltet, med blant andre Tarjei Bø, ankom, så var Thingnes Bø ferdigskutt med fem fulle hus.

I ensom majestet kom Thingnes Bø inn til den tredje skytingen, hvilket også var den første stående. Han hadde over fem sekunder inn til franske Jacquelin, men selv etter en bom så hadde han god kontroll på konkurrentene.

Også på den siste skytingen hadde Thingnes Bø ingen problemer med å banke ned alle de fem blinkene. Dermed var rennet avgjort lenge før resten av løperne hadde kommet inn på standplass.

Dette er sjette gangen Thingnes Bø vinner i denne franske løypa, samt at det betyr at han også tar seieren i den første fellesstarten denne sesongen.