Johannes Thingnes Bø tok seieren foran tomme tribuner i Nove Mesto

Suste inn til seier foran de tomme tribunene i Tsjekkia.

Det ble en fantastisk fredagskveld i tsjekkiske Nove Mesto for Johannes Thingnes Bø, som tok sesongens verdenscupseier nummer 22. OL-mesteren på normaldistanse fra 2018 var helt ustoppelig på standplass.

Etter å ha banket ned to prikkfrie skytinger på sprinten, så kunne ingen stoppe skiskytteresset fra å ta nok en seier.

Den vanvittige formen, både i løypa og på standplass, fikk NRK-kommentatorene til å juble fra sin kommentatorplass.

- Fantastisk levert av verdens beste skiskytter. Det er et av de beste løpene han noensinne har gått. Dette er sensasjonelt, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith om det som hadde blitt levert på standplass fra stryiningen.

- Han er kanskje den beste gjennom tidene, kanskje den mest komplette skiskytteren, fortsatte Stabrun Smith.

Også Ola Lunde var fra seg av beundringen:

- Jeg tror ingen har sjans mot dette. Ikke engang Martin Fourcade har sjans, sa ekspertkommentator Lunde, da 26-åringen suste ut fra standplass etter sin andre prikkfrie skyting.

Seieren var, som nevnt, Thingnes Bøs verdenscupseier nummer 22. Det betyr at han kun har én mindre enn erkerival Martin Fourcade, som endte som nummer seks i den tsjekkiske løypa.

Det ble en fantastisk dag også for bror Tarjei Bø, som hadde et kjempeløp. Han endte minuttet bak lillebror Johannes, men endte til slutt på tredjeplassen i Nove Mesto. Franske Quentin Fillon Maillet var Thingnes Bøs nærmest konkurrent, men endte nesten et halvt minutt bak.

TOMME TRIBUNER: Tilskuerne ble stengt ute fra rennet i Nove Mesto grunnet coronaviruset. Foto: Screenshot (NRK TV)

Rennet vil nok fort bli husket for de tomme tribunene i Tsjekkia. Arrangøren hadde nemlig bestemt seg for å lukke tilskuere ute i håp om å forhindre smittefaren rundt coronaviruset.

- Det er dessverre sånn det er, og det er litt rart for utøverne å ikke ha noen som heier på dem. Det er vel som å gå en hard treningsøkt, eller et testløp hjemme i Norge, sa Lunde om de tomme tribunene i Tsjekkia.

Dette er samme praksis som har blitt innført i Holmenkollen til helgen, der det er blitt bestemt at tilskuere ikke får lov til å se begivenhetene fra tribuneplass.