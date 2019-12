Johannes Thingnes Bø vant verdenscupåpningen i Östersund

Johannes Thingnes Bø traff på ni av ti skudd på søndagens sprint, og vant foran storebror Tarjei Bø.

Erlend Bjøntegaard startet sprinten med startnummer 1, og fikk en glimrende start med fem treff rett ned på liggende skyting. Men han var ikke den eneste nordmannen som startet bra. Tarjei Bø plaffet også alle fem rett ned på første skyting, og gikk rett i ledelsen.

- Se her da! Han går rett i tet, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith, like før Tarjei Bø skulle inn til andre skyting.

Lillebror Johannes Thingnes Bø åpnet også kruttsterkt, og tok ledelsen på første passering ved 2,1 kilometer med et forsprang på 7,6 sekunder foran storebror.

Brukte lang tid

Tarjei Bø så veldig bra ut før andre skyting, men så sviktet det noe for stryningen. Han skjøt fire raske rett ned, men nølte lenge før det siste skuddet, og det endte med bom og en strafferunde på Bø.

Samtidig som storebror Bø bommet på stående, så bommet Thingnes Bø på sin første skyting liggende. Dermed var det to blad Bø som tapte terreng til franskmannen Martin Fourcade som fikk en sterk start med fullt hus etter første skyting.

Les også Brødrene Bø tjente fett i 2018

- Han sprekker

På den andre skytingen ble ting snudd på hodet. Thingnes Bø skjøt fullt hus, mens Fourcade bommet. Dermed var Thingnes Bø 10 sekunder foran storebroen etter andre skyting.

Les også Skiskytterne venter med fluorforbud

- Han sprekker! ropte NRK-kommentator Stabrun Smith om franskmannen.

- Det var forferdelig. Jeg hadde to stygge skudd på stående, sa en skuffet Fourcade til NRK etter løpet.

- Strålende fornøyd

Thingnes Bø økte frem til mål, og leder i skrivende stund med 19 sekunder på Tarjei Bø.

Storebror Tarjei Bø hadde heller ingenting imot at lillebror var best i dag.

- Det er en veldig god følelse å kunne kjempe om seier igjen. Det er så deilig å være gode, gamle Tarjei igjen, sa Bø til NRK.

Til slutt vant 26-åringen 19 sekunder foran Tarjei og russiske Matveij Eliseev ble nummer tre, 0,9 sekunder bak.

- Vi er strålende fornøyd med dobbeltseier, sa Thingnes Bø til NRK.

Dale imponerte

Johannes Dale, som hadde et sent startnummer, viste også gode takter og lå bra an hele veien. Ved siste passering lå 22-åringen an til å true Loginov på 4. plass, men helt på tampen tapte han en del sekunder og endte som nummer sju.

- All grunn til å være stolt, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter at Dale passerte målstreken.

- Jeg var helt stiv, sa en tydelig preget Dale til NRK.