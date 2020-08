Johannessen og Skarpnord til topps i golf-NM

Kristian Krogh Johannessen (25) var best på siste dag og vant NM i golf med tre slags margin til sølvmannen Andreas Halvorsen.

NM-tittelen er den første på seniornivå for Johannessen, som representerer Drammen Golfklubb. Han lå på 2.-plass bak Jarand Ekeland Arnøy før lørdagens sisterunde, men var best da det gjaldt og gikk 3. runde på fem slag under par.

I alt endte Johannessen på 17 slag under par i NM-turneringen på Holtsmark Golfklubb i Asker. Halvorsen ble toer med -14, mens Arnøy ble skjøvet ned til 3.-plassen med 12 slag under par.

I kvinneklassen ble det seier til den meritterte proffen Marianne Skarpnord. Hun gikk turneringen på tre slag under par og vant to slag foran Karoline Stormo. Treer Celine Borge brukte ett slag mer enn par totalt.

Også Skarpnord vant NM for første gang.

(©NTB)