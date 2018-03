Johansen med målgivende i surt poengtap

Stefan Johansen spilte seg til nok en assist, men etterpå ergret han seg nok mest over at Fulham rotet bort en to måls ledelse i 2-2-kampen mot QPR.

Med poengtapet stoppet Fulhams seiersrekke på fire kamper i engelsk mesterskapsserie. London-laget er i kanonform og jager Premier League-spill, men med lørdagens poengtap ser det ut til at Johansen og lagkameratene hans må belage seg på opprykkskvalifisering.

Det startet bra for hjemmelaget på Craven Cottage. Etter litt over en halvtime scoret Tom Cairney på en ball fra Johansen. Det var nordmannens sjette assist i ligaen denne sesongen. Fire av dem har kommet den siste måneden.

Like før pause doblet Lucas Piazón til 2-0, men Fulham klarte ikke å holde nullen før sidebytte. Queens Park Rangers fikk nemlig med seg en redusering da Massimo Luongo scoret på volley.

Etter pause tok QPR over banespillet. Ni minutter før slutt fikk også gjestene betalt for strevet. Pawel Wszolek gjorde kontrollert 2-2 etter at Fulham-stopper Denis Odoi mistet ballen.

I sluttminuttene holdt Fulham på å rote bort også det ene poenget i London-derbyet. Jake Bidwells avslutning ble så vidt slått unna av vertenes keeper Marcus Bettinelli.

Johansen spilte samtlige minutter lørdag.

Fulham ligger på tredjeplass med bedre målforskjell enn Aston Villa. Sistnevnte møter Bolton borte senere lørdag. Det skiller fem poeng opp til serietoer Cardiff, som skal spille bortekamp mot Derby søndag.

Selv om det ble en liten nedtur lørdag, satte Johansens lag klubbrekord med 16 strake ligakamper uten tap.

