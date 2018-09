Johansen med spilletid-lovnad fra Fulham-manageren

Stefan Johansen (27) har tøff konkurranse om plassene i både Fulham og på landslaget, men Norge-kapteinen tar utfordringen med knusende ro.

SANDVIKA (Nettavisen): Etter Fulhams kjøpefest under sommerens overgangsvindu har det blitt en tøff start på debutsesongen i Premier League for Johansen.

27-åringen ser derimot på konkurransen om en plass i startelleveren som utelukkende positivt.

- Fotball handler om press. Skal man spille i Premier League så må det være konkurranse om plassene. Det var egentlig litt som å skru tida tilbake to år, til da jeg kom til Fulham, og klubben hentet flere nye spillere. Ting gikk ikke helt som jeg ville i starten, men det er da man får vise hva man er laget av og bite tenna sammen, forteller Johansen til Nettavisen.

Fått spilletid-lovnad

Til tross for tre innhopp fra benken, og kun én Ligacup-start, hittil avslører midtbanemannen at Fulham-manager Slavisa Jokanovic har en plan for nordmannen.

- Jeg har en bra dialog med manageren, og han forklarte meg situasjonen som er nå, så jeg er ganske sikker på at jeg skal få en sjanse. Da handler det bare om å ta den, sier Johansen videre.

Tidligere Fulham-spiller, og nåværende ekspertkommentator, Brede Hangeland mente i august at vardøværingen kom til å bli en viktig brikke utover i sesongen på grunn av sin rolle som «kontinuitetsbærer», ifølge TV 2. Det kan Johansen si seg enig i.

GAMLE LAGKAMERATER: Brede Hangeland og Stefan Johansen fikk et knippe kamper sammen på landslaget før førstnevnte la opp internasjonalt i 2014.

- Brede vet hvordan det er i klubbfotballen og hvordan det er når man har en gruppe med nye spillere som skal innrette seg klubbverdier og så videre. Nå er vi en gjeng som har vært her i to-tre år, og jeg føler selv at jeg kan bidra der. Samtidig er det mange nye nasjonaliteter så da tar det alltid litt tid før man får satt sammen et lag, men det skal nok bli bra til slutt, sier han.

- Full av selvtillit

Foran landslagets debut i nyvinningen Nations League ser Johansen fram til å få spille med flagget på brystet igjen, med en tropp han er mer enn fornøyd med.

- Det er en tropp som er full av selvtillit og som gleder seg til å komme i gang med alvoret. Stemningen er så bra som jeg kan huske at den har vært tidligere. Det virker som det kribler i beina til gutta for å dra på trening og å spille kamp. Også utenfor banen ser det positivt ut så alt ligger til rette for en bra prestasjon, forteller indreløperen.

I elleveren til Lars Lagerbäck mot Kypros er Fulham-spilleren en utfordrer både på kant og sentralt. Men med spillere som Sander Berge, Markus Henriksen, Iver Fossum, Ole Selnæs, Fredrik Midtsjø, Mohamed Elyounoussi og Martin Ødegaard som utfordrere stiller ikke Johansen sterkest med tanke på spilletid.

- Det er det samme som i Premier League; det skal være konkurranse, sier han om den harde kampen og legger til:

- Vi har vunnet fire av fire kamper i år, og de som ikke starter har også bidratt både på og utenfor banen. Det er også sånn jeg føler stemninga er i gruppa, det er ingen surmuling hvis man blir satt på benken. Vi er her som en tropp og har et felles mål om å komme til et mesterskap, sier Johansen.

Landslaget spiller mot Kypros torsdag klokka 20.45 på Ullevaal Stadion.

