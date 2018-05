Johansen og Fulham avhengig av snubletråd

Stefan Johansen og Fulham er ubeseiret i 23 strake seriekamper, men står likevel i stor fare for å gå glipp av direkte opprykk til Premier League.

Ikke siden midten av desember har London-laget stått tomhendt igjen etter en kamp i den engelske mesterskapsserien. Den enorme rekken uten tap har sendt Fulham helt opp i toppsjiktet, men det kan fort vise seg ikke å være nok.

Ett poeng skiller tabelltoer Cardiff og treer Fulham før søndagens serieavslutning. Den siste måneden har Cardiff gått på en rekke poengtap, men laget er enorm favoritt før hjemmemøtet med bortesyke Reading. Fulham skal ut på tur og møte Birmingham.

Begge de to opprykksrivalene har til felles at de møter lag som kjemper en febrilsk kamp mot å rykke ned til League One. Både Reading og Birmingham står med 43 poeng, mens Burton og Bolton ligger under streken med henholdsvis 41 og 40 poeng.

Mye står med andre ord på spill. Et opprykk til Premier League sikrer enorme TV-inntekter i milliardklassen. Fulham og Cardiff måtte begge gi slipp på gullgruva etter 2013/14-sesongen. Kun en av dem kan søndag rykke opp direkte.

Imponert

En tredjeplass gir opprykkskvalifisering, men historien har vist at det slett ikke alltid er laget i best form som går hele veien og står jublende igjen på Wembley. Fulhams superform garanterer ingenting hvis Johansen og co. i helgen ikke klarer å snyte Cardiff for annenplassen.

Johansen har storspilt for Fulham denne sesongen. Vardø-gutten står med åtte seriemål og like mange assist. Han har tidligere uttalt at han mener Fulham bør kunne bite fra seg dersom klubben tar steget opp til Premier League.

– Vi har eiere som er villig til å investere i klubben, slik du må nå som pengene rår i fotballen. Vi skal pushe hardt for at det går vår vei i vår, sa landslagskapteinen til NTB i mars.

Wolverhampton har for lengst sikret seg opprykk og ligatittelen på nivå to. «Ulvene» kan bikke 100 poeng søndag.

Siste runde i mesterskapsserien:

Birmingham – Fulham, Bolton – Nottingham Forest, Brentford – Hull, Bristol C. – Sheffield U., Cardiff – Reading, Derby – Barnsley, Ipswich – Middlesbrough, Leeds – Queens Park Rangers, Millwall – Aston Villa, Preston – Burton, Sheffield W. – Norwich, Sunderland – Wolverhampton.

