Johansen og Fulham vant på overtid

Ubeseiret de 15 siste kampene.

Aleksandar Mitrovic ble helten da Stefan Johansen og opprykksjagende Fulham vant 2-1 på overtid borte mot Preston i mesterskapsserien.

Mitrovic sendte formsterke Fulham i føringen etter 69 minutters spill på Deepdale, men Seán Maguire brakte balanse i regnskapet for vertene. På overtid sikret Mitrovic tre viktige poeng for «The Cottagers». Landslagskaptein Stefan Johansen spilte hele kampen for bortelaget.

Lørdagens resultat betyr at Fulham er nummer fire i serien. London-laget er ubeseiret i sine 15 siste seriekamper og nærmer seg de direkte opprykksplassene.

Det er åtte poeng opp til lederlaget Wolverhampton og fem til Cardiff på 2.-plass. Aston Villa holder seg også foran Fulham etter sin 4-1-seier over serielederen lørdag.

De tre første har alle en kamp mindre spilt enn Fulham. De to øverste plassene gir direkte opprykk til Premier League, mens plasseringene tre til seks gir opprykkskvalifisering.

Målkalas

Det ble målfest da Markus Henriksens Hull tok imot Alexander Tetteys Norwich. «Tigrene» vant til slutt 4-3, i en kamp der både Henriksen og Tettey spilte 90 minutter. Adama Diomande var verken på bane eller benk for vertene.

Jackson Irvine, Abel Hernández (2) og Harry Wilson scoret målene for vertene, mens James Maddison scoret hattrick for Norwich.

Hull på 18.-plass står med 36 poeng, Norwich på 14.-plass har 48.

Samuelsen inn

Martin Samuelsen fikk en drøy halvtime for bunnlaget Burton hjemme mot Bristol City. Verken den norske vingen eller lagkameratene hans maktet å få ballen i mål. Kampen endte 0-0.

Burton ligger nest sist i serien med 30 poeng. Kun Sunderland har færre med 28. Bristol City på sjuendeplass har 58 poeng.

Norsk-kosovaren Bersant Celina spilte hele kampen for Ipswich hjemme mot Sheffield United. Også der endte det målløst.

Øvrige kamper lørdag: QPR – Sunderland 1-0, Reading – Leeds 2-2, Sheffield Wednesday – Bolton 1-1, Millwall – Brentford 1-0, Middlesbrough – Barnsley 3-1, Cardiff – Birmingham 3-2.

(©NTB)

