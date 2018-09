Johansens Fulham reddet av Mitrovic

Fulham, med Stefan Johansen i startelleveren, fikk en marerittstart mot Watford, men formspissen Aleksandar Mitrovic ordnet 1-1 i Premier League lørdag.

Andre Gray ble kampens første målscorer etter å ha straffet et vaklende Fulham-forsvar etter bare ett drøyt minutt på Craven Cottage.

Fulham styrte banespillet etterpå, men fikk ikke uttelling før Aleksandar Mitrovic pirket inn 1-1 etter 78 minutter. Det var hans femte seriemål denne sesongen.

Stefan Johansen fikk tillit fra start for andre kamp på rad, og han viste fram sin nøyaktige venstrefot ved et par-tre anledninger, men klarte ikke bidra til mål lørdag.

Den norske landslagskapteinen ble tatt av banen etter 64 minutter på stillingen 1-0 til Watford.

Sjokkåpning

Bortelaget sjokkåpnet på Craven Cottage da det oppsto kaos i Fulham-forsvaret etter et innkast. Etter flere mislykkede klareringer la Will Hughes ballen ut til Gray, som satte ballen sikkert i hjørnet fra ti meter. Målet ble scoret etter 1.27 minutter.

Det var Watfords nest raskeste mål i Premier League. Etienne Capoue har rekorden på 32 sekunder etter å ha scoret mot Leicester i november 2016.

Fulham kom seg over sjokket og burde utlignet etter 13 minutter. Luciano Vietto løp fra Daryl Janmaat på venstresiden og var helt alene med Ben Foster. Den engelske keeperen kom seirende ut av duellen. Vietto var på returen, men klarte ikke curle ballen i tomt mål.

Watford svarte med å kontre, og Troy Deeney satte Marcus Bettinelli på prøve fra skrått hold. Fulhams keeper slo til corner. På det følgende hjørnesparket var plutselig Christian Kabasele helt alene på fem meter. Headingen gikk i ryggen til Ryan Sessegnon foran mål og Fulham fikk klarert.

Dobbeltbytte etter pause

Alfie Mawson hadde en marerittomgang på hjemmegress og forærte Gray en sjanse alene med Bettinelli med et mislykket tilbakespill kun få minutter senere. Keeperen sto i veien for at Gray ble tomålsscorer.

Slavisa Jokanovic var ikke fornøyd med Fulhams første omgang og gjorde to bytter da pausen var over. Det satte fart på Fulham, og hjemmelaget produserte flere sjanser, men Watford sto bra bakover for å satse på kontringer.

Mitrovic kunne utlignet da han fikk et nøyaktig innlegg på pannebrasken, men den sterke spissen kom ikke over ballen og satte headingen over.

Fulham hadde over 60 prosent ballbesittelse etter pause, og fikk lønn for strevet da Vietto serverte Mitrovic foran mål. Argentineren stjal ballen fra Janmaat, før han banket den inn foran mål, hvor Mitrovic brukte utsiden av høyrefoten for å sette utligningen.

Mitrovic stanget ballen i tverrliggeren på en corner like før full tid, men Watford kunne puste lettet ut.

(©NTB)

