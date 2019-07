Johaug advarer mot Karlsson-sammenligning

- Det er utrolig viktig at folk ikke sammenligner Frida Karlsson med meg, sier Therese Johaug til Nettavisen.

SOGNEFJELLET (Nettavisen): Den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson (19) overrasket alle da hun reiste hjem med to individuelle medaljer, samt gull på stafetten i sitt første seniormesterskap, i Seefeld i vinter.

19-åring ble skjermet både fra seniorkonkurranser og media nesten helt fram til mesterskapet i Østerrike, men etter de imponerende prestasjonene eksploderte også interessen.

Lei Johaug-sammenligning

Det tok ikke lang tid før sammenligningene med verdens beste skiløper, Therese Johaug, startet, men nå har den svenske tenåringen fått nok.

- Dette med Johaug begynner å bli ganske masete, uttalte Karlsson nylig til SVT, og legger til at livet hennes har blitt snudd på hodet etter medaljene i Seefeld.

- Hele situasjonen har vært litt merkelig faktisk. Plutselig får man masse brev, som de vil at jeg skal signere, og folk kjenner igjen deg når du går på gaten og på flyplasser, sier Karlsson.

Johaug advarer

Therese Johaug og resten av langrennslansdslaget var tidligere i sommer samlet på Sognefjellet, og den norske langrennsstjernen sier hun har full forståelse for Karlssons reaksjon når hun møter Nettavisen på Sognefjellshytta.

- Ja, i hvert fall når du er så ung som hun er. Hun er 19 år og blir kastet ut i det sirkuset her. Det er så mye som følger med - det er liksom ikke bare å gå fort på ski. Du skal håndtere media, forventninger, sponsorer, du er et forbilde, du skal stille opp på rulleskirenn her og der. Jeg tror det er viktig for henne å skjerme seg selv litt fremover og bare vokse med oppgavene, sier Johaug til Nettavisen.

Johaug kommer samtidig med en advarende pekefinger til de som sammenligner den svenske kometen med henne.

- Frida må få lov til å være Frida. Hun er ingen Therese. Det er utrolig viktig at folk ikke sammenligner henne med meg, for hun må få lov til å være Frida Karlson og ikke den nye Johaug.

REGN INGEN HINDRING: Therese Johaug og langrennslandslaget trente i regn og vind på Sognefjellet onsdag. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Motiveres av konkurransen

Johaug innrømmer imidlertid at hun motiveres av at det kommer opp unge og lovende konkurrenter, som for eksempel Frida Karlsson.

- Det er kjempemotiverende å se at andre tar steget og utfordrer deg. Det er på en måte da det er ekstra artig å vinne og, når du vet at konkurransen er stor og du må hele tiden søke nye veier for å nå målene dine. Det kommer mange harde svenske jenter, så vi må bare stå i oss sjøl og gjøre en jækla bra jobb, vi norske jentene, hvis vi skal klare å hamle opp med dem.

Den norske langrennsstjernen legger ikke skjul på at hun synes det er godt at det ikke er VM eller OL denne sesongen.

- For å være helt ærlig synes jeg det er kjempegodt at det ikke er noe mesterkap i år. Jeg kan senke skuldrene litt mer og bare gå ut og trene fordi jeg synes det er artig og ikke legge så mye tanker og forberedelser i at det er den distansen jeg skal vinne til vinteren i VM eller OL. Sånn sett synes jeg det er godt at det er en «frisesong».



Verdenscupsesongen 2019-2020 starter med sprint i finske Ruka 29. november.