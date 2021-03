Johaug åpner opp om VM-debuten: - Jeg trivdes ikke og måtte bli kjørt til et annet hotell

Helen Marie Fossesholm kjente på nervene i sin VM-debut i Oberstdorf. Therese Johaug mener hun hadde det enda verre i møte med sitt første VM i Sapporo i 2007.

Se Therese Johaug åpne opp om sin egen VM-debut i videoklippet under!

OBERSTDORF (Nettavisen): Vanligvis energiske Helene Fossesholm har ikke lagt skjul på at hun var svært nervøs og preget før 15-kilometeren i sitt første senior-VM forrige uke.

Tirsdag skal Fossesholm og lagvenninnene i aksjon igjen - da er det nemlig duket for 10-kilometer individuellstart i friteknikk i VM-byen Oberstdorf.

- Jeg lå og spydde

På pressekonferansen mandag ba Nettavisen Therese Johaug om å dele sine erfaringer med sitt første VM i Sapporo i 2007, og det viste seg at gullgrossisten fra Dalsbygda også fikk et tøft første møte med det verdensmesterskapet.

Som eneste jente ladet hun opp til mesterskapet i Japan sammen med mer erfarne mannlige utøvere.

- Min debut i Sapporo var at jeg reiste på precamp sammen med Anders Aukland, Lars Berger og Ole Einar Bjørndalen som eneste jente. Jeg trivdes ikke der og måtte bli hentet der av Brit Baldishol (Norges leirsjef i VM 2007) og kjørt på et annet hotell, forteller Johaug til Nettavisen.

Johaug, som var 18 år den gangen, sier hun var sterkt preget av nervene i forkant av 30-kilometeren, hvor hun tok en overraskende bronsemedalje bak Virpi Kuitonen og Kristin Størmer Steira.

- Jeg hadde det ikke bra og lå og var dårlig, rett og slett og spydde. Vi fant et annet hotell og var der med Brit, og hun var som en mor for meg. Jeg kom inn til utøverhotellet i Sapporo etter noen dager og fikk møtt de andre jentene, men jeg trivdes fortsatt veldig godt på rommet til Brit og bodde der til jeg gikk 30-kilometeren, minnes Johaug.

Johaug, som siden bronsen i Sapporo i 2007 har tatt ytterligere 15 VM-medaljer - 11 av dem gull, sier hun har full forståelse for at Fossesholm kjenner på nervene.

- Det er ikke lett å komme hit som junior. Det er vanvittig stort å skulle gå sitt første senior-VM. Jeg skjønner veldig godt hvordan Helene hadde det. Jeg synes hun takler det ganske mye bedre enn jeg gjorde, sier Johaug.

Aukland: - Hun taklet det fantastisk

Anders Aukland husker godt da Johaug var igjen på samling i Japan som eneste kvinne før de skulle i aksjon i Sapporo-VM i 2007.

- I Sapporo bodde utøverne på et annet hotell først, litt på grunn av akklimatisering. Vi bodde i et treningsområde. Jeg skulle gå femmila som var den siste øvelsen, mens Therese skulle gå tremila som var den nest siste øvelsen. Så den delen av troppen som var igjen på det stedet lengst var blant andre Bjørndalen, meg og Berger, mens Therese var den eneste jenta der, sier Aukland til Nettavisen.

Han regner med at Johaug var nervøs den gangen, men er imponert over måten hun taklet det på.

- Jeg husker at hun var ung og utrolig dyktig. Hun taklet det presset og den opplevelsen hun kom til helt fantastisk. Det er bra å ha nerver. Hun ble slengt rett inn i en VM-tropp med bare gutta på slutten der, men jeg synes hun klarte seg kjempebra. Hun var nok nervøs, men jeg merket ikke så mye til det, forteller Aukland.

Fossesholm: - Lett å si det er bare et skirenn

Fossesholm føler nå at hun har nervene litt mer under kontroll foran tirsdagens 10-kilometer.

- Jeg lærte litt mer hvordan jeg skal takle de nervene. Jeg følte jeg taklet det på en måte, men jeg får ikke gjort noe med nervøsiteten. Jeg kan ikke bestemme at det skal forsvinne. Det er der enten jeg vil eller ikke. Jeg håper jeg har tatt med meg noen erfaringer som gjør at jeg ikke blir like nervøs før 10-kilometeren i morgen. Det var ikke noe moro å være så nervøs, sier Fossesholm til Nettavisen.

-Det er mange som sier til meg at det er bare et skirenn. Det er enkelt å si det, men når du aldri har vært med på noe så stort i hele ditt liv, da blir man nervøs, rett og slett. Da hjelper det ikke om man står og sier at det er bare et skirenn. Klart, det hjelper litt, men det demper ikke mine egne forventninger til meg selv likevel, sier Fossesholm

Helene Marie Fossesholm, Heidi Weng, Therese Johaug, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng representerer Norge på tirsdagens 10-kilometer friteknikk med individuell start.

