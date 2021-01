Johaug avskriver seg selv fra VM-konkurranse

Therese Johaug har blitt lansert som en mulig kandidat til å gå lagsprinten for Norge i VM, men langrennsdronningen er på ingen måte overbevist.

TRONDHEIM (Nettavisen): Akkurat nå er det totalt uaktuelt for Johaug å gå lagsprint for Norge i VM i Oberstdorf neste måned.

Det forteller hun til Nettavisen etter at hun søndag gikk inn til sitt 15. NM-gull etter å ha vunnet 15 kilometer skiathlon i Granåsen.

Flere eksperter har den siste tiden trukket frem Johaug som et spennende alternativ til å ta den én av de to plassene på Norges lag i lagsprint i VM.

Falla skeptisk

Det har imidlertid gjort Maiken Caspersen Falla skeptisk. Hun vil trolig være det sikreste kortet til Norge i lagsprinten og Falla er selv klar på at hun foretrekker at landslagsledelsen tar ut sprintere til å gå lagsprint.

Hun mener Johaug må få mer erfaring i sprint dersom hun akter å gå øvelsen i VM.

- Så lenge sprinterne er i god form så holder man tre runder med pause. Da henter kroppen seg så fort inn at det ikke er noe problem. Man skal ikke undervurdere sprinterne. Jeg tror vi er mer utholdende enn det ryktet skal ha det til, sa Caspersen Falla til Nettavisen lørdag.

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener Johaug er en opplagt kandidat, men er klar på at Johaug ikke har planer om å gå lagsprinten i VM. Han legger imidlertid til at det kan bli aktuelt for landslagsledelsen å spørre Johaug.

Johaug: - Mangler erfaring



Men det virker som det skal svært mye til for at de skal klare å overbevise Johaug.

Langrennsdronningen er nemlig helt enig med Caspersen Falla om at hun mangler nødvendig erfaring.

- Skulle jeg gått lagsprint så måtte jeg ha hatt mange flere sprintrenn i kroppen. Jeg har aldri gått en eneste lagsprint i verdenscupen. Hvis jeg skal bryne meg mot de svenske jentene, så tror jeg at jeg trenger mer erfaring enn bare distanserenn. Det er andre jenter på laget som klarer å prestere bedre enn meg, forteller Johaug til Nettavisen.

Hun forstår at Caspersen Falla er skeptisk til idéen om at hun skal gå lagsprint i VM.

- Ja, jeg er helt enig med Maiken. Det er akkurat det samme som at en sprintjente bare skal hoppe inn og gå en distanse i VM uten å ha gått et eneste distanserenn. Det holder ikke til mål. Jeg er enig med Maiken og jeg vet det selv ut ifra de sprintene jeg har gått. Jeg har alt for lite erfaring til å gå en lagsprint, da måtte jeg har prioritert det litt mer, sier Johaug.

- Hva om de ber deg om å gå?

- Da må jeg ha tillit fra hele laget om at jeg skal gjøre det, men likevel så føler jeg at hvis jeg skal gå alle distanserennene og stafetten så blir det likevel nok. Jeg føler det er andre som kan få lov til å ta den plassen, forteller Johaug.

