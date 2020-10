Johaug er ikke i tvil etter å ha sett Bjørgen på trening: Sikker på at hun kan hevde seg i verdenscupen

Den norske langrennsveteranen Marit Bjørgen ligger ikke på latsiden.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Bjørgen la egentlig langrennsskiene på hyllen våren 2018, men tidligere i år kom beskjeden om at veteranen gjør comeback.

Planen hennes er å satse på langløp og hun har nå blitt en del av Team Ragde Eiendom, sammen med brødrene Anders og Fredrik Aukland.

Bjørgen er allerede godt i gang med å trene seg opp igjen og tidligere landslagskollega Therese Johaug lar seg imponere av 40-åringen.

- Inntrykket mitt er at hun kommer til å gå fort til vinteren. Det er ikke noe å tenke på engang. Hun trener veldig, veldig bra. Det er utrolig moro å se at hun har funnet tilbake igjen til formen hun har gjort, sier Johaug til Nettavisen.

Hun er sikker på at Bjørgen kommer til å gjøre det bra i langløpene hun planlegger å gå, men er heller ikke i tvil om at veteranen ville ha kunnet hevde seg i verdenscupen også kommende vinter.

- Hun hadde gått bra der også, forteller Johaug.

- Hun ser vel at langrennslivet er deilig

Om Bjørgen imidlertid vil la seg friste av verdenscupen er derimot usikkert. Nettavisen har forsøkt å få et svar fra 40-åringen, men hun har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Johaug våger selv ikke å spå om Bjørgen vil bli å se i verdenscupen til vinteren. Hun tror Bjørgen i så fall ønsker å være i svært god form dersom det skulle skje.

- Og det skjønner jeg, sier Johaug.

KONKURRANSECOMEBACK: Marit Bjørgen måtte se seg slått av Therese Johaug da de to konkurrerte på rulleski fra Sørkedalen til Tryvann i Oslo. Foto: Jil Yngland (NTB)

Men allerede nå synes Johaug at Bjørgen holder et høyt nivå. Det overrasker henne imidlertid ikke.

- Marit har bare vært ute i halvannet år. Det er begrenset hvor mye det taper seg på det ene året og når hun først begynner å trene så henter hun seg raskt opp igjen på grunn av all den treningen hun tidligere har lagt ned.

- Hadde hun vært ute i 10 år, så hadde det vært noe annet, men hun la opp på et toppnivå, påpeker Johaug.

Landslagsstjernen virker heller ikke overrasket over at Bjørgen lot seg friste av å satse på langrenn igjen.

- Hun ser vel fort at langrennslivet er veldig deilig. Det skal jeg si meg enig i. Det er moro å se, humrer Johaug.

Landslagstreneren: - En spennende tanke

Landslagstrener Ole Morten Iversen er positiv til et mulig Bjørgen-comeback i verdencupen.

- Det hadde vært jævlig artig. Jeg heier på henne jeg, sier Iversen til Nettavisen.

Han forteller imidlertid at han foreløpig ikke har brukt mye krefter på å vurdere en mulig retur for Bjørgen, men sier at hun vil bli vurdert dersom hun velger å satse på en retur til verdenscupen.

- Hun må vise at hun er motivert for det og at hun går fort nok, forklarer Iversen som er tydelig på at de som går fort nok får lov til å stille for Norge.

POSITIV: Ole Morten Iversen er på ingen måte negativ til å se Marit Bjørgen i verdenscupen igjen dersom hun mener alvor. Foto: Geir Olsen (NTB)

Også han har fått med seg at Bjørgen viser lovende takter på trening og støtter Johaug i at 40-åringen kan ha muligheter til å hevde seg i verdenscupen.

- Jeg ser ikke bort ifra at Therese har rett i det. Jeg har inntrykk av at Marit har trent bra de siste månedene og det er ikke så lenge siden hun var på topp. At hun er der hun var tror jeg hun er langt fra, men jeg ser ikke bort fra at hun kan gå fort på ski, sier Iversen.

Landslagstreneren er imidlertid usikker på om Bjørgen vil la seg friste av nye verdenscupløp til vinteren.

- Det er en spennende tanke, men jeg har en følelse av at det sitter langt inne for Marit. Jeg har skjønt at hun satser på langløp og det er mulig at det er nok for henne, sier Iversen.

Allerede før comebacket til vinteren har Bjørgen allerede gått inn i historiebøkene som en av de største norske idrettsutøverne gjennom tidene.

I 2018 ble hun tidenes mestvinnende vinterolympier da hun sikret seg sitt 8. OL-gull med seier på 30-kilometeren i Pyeongchang i Sør-Korea.

Bjørgen er også tidenes mestvinnende langrennsløper i VM-sammenheng. Hun tok sitt første VM-gull i Val di Fiemme i 2003 og står totalt med 18 gull.