Johaug får med seg flere på laget

Etter det NTB kjenner til ligger det an til flere nye fjes på kommende sesongs langrennslandslag for kvinner.

At Therese Johaug gjør comeback etter utestengelsen er selvsagt det som vil skape mest blest når neste sesongs kvinnelandslag presenteres på Scandic Holmenkollen Park Hotel mandag.

I en sesong der norsk langrenn må klare seg uten Marit Bjørgen, vil mye av lasset falle på Johaug når det skal gjøres opp om medaljene under VM i Seefeld i februar 2019.

Thea Krokan Murud og Tiril Udnes Weng kan også bli nye landslagsnavn i sesongen 20118/2019.

Et av spørsmålene som diskuteres er hva som skal gjøres med de såkalte nest beste. Norge har ikke flust av kvinnelige langrennsløpere på vei opp, og i tillegg har årets lag vist seg sårbart i sprint. Der må det tas tak, og da er det et spørsmål om landslaget også vil ha bruk for løpere som Silje Øyre Slind og Mari Eide.

Det er heller ikke avgjort hvordan trenerkabalen blir seende ut på kvinnesiden. Både hovedtrener Roar Hjelmeset og assistenten Sjur Ole Svarstad har tellet på knappene på hva de gjør, og det er slett ikke sikkert at begge to blir med videre.

Det hele kan ende opp med at Roar Hjelmeset sier ja til en ny ettårskontrakt. Det vil ikke være gunstig om begge kvinnetrenerne gir seg foran en VM-sesong.

