Johaug gir Gjert Ingebrigtsen støtte i høydehusdebatten

Også flere av langrennsstjernene kaster seg inn i høydehus-debatten.

FONT ROMEU (Nettavisen): Gjert Ingebrigtsen har ingen forståelse for at bruk av høydehus ikke skal være lov i Norge.

Therese Johaug og flere av de andre norske langrennskvinnene setter også spørsmålstegn til den norske regelen.

- Jeg er veldig enig med Gjert i det med høydehus. Jeg stiller spørsmål til hvorfor andre utøvere får lov, men ikke i Norge, sier Johaug til Nettavisen.

Hun presiserer at hun selv ikke har opplevd noe savn av høydehus, men er glad for at det blir en debatt rundt hvorfor utenlandske utøvere skal få lov, mens man i Norge har et forbud.

- Jeg har ikke tenkt tanken at jeg skal bruke høydehus. Jeg reiser til høyden, bor her og trener her, men jeg stiller spørsmål til hvorfor andre nasjoner får lov og ikke Norge.

- Jeg har skjønt at det er mange etiske verdier oppe i det her. Jeg har full forståelse for det, men jeg synes det burde vært likt for alle, forteller Johaug.

TRENER I HØYDEN: Therese Johaug under en treningsøkt i franske Font Romeu. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Haga: - Imot særnorsk forbud



Det norske langrennslandslaget er for øyeblikket på høydesamling i franske Font Romeu. Der holder de til cirka 1800 meter over havet.

De norske utøverne kunne i teorien brukt høydehus før reisen til å akklimatisere seg, men dette er altså ikke lov i Norge.

Ragnhild Haga synes det er et godt tegn at debatten kommer på bordet, men at det er en komplisert sak å diskutere. Hun er glad for forbudet i Norge når det gjelder de yngre løperne, men er ikke overbevist om at dagens regelverk er det riktige for eliteutøverne.

- Jeg synes det er vanskelig ettersom vi ikke har kunnet prøve det. Siden det ikke er lov, så vet jeg nesten ikke hva det går ut på. Jeg vet jo at du installerer et rom og simulerer høyde. For yngre løpere burde det ikke være lov, tenker jeg. Men for oss er det litt vanskelig. Det er greit å ta debatten. Det jeg kanskje er litt imot, er at det er et særnorsk forbud. At det ikke er like regler for alle. Nå vet ikke jeg hvor mye andre nasjoner bruker det, men at vi skal stille med andre premisser enn andre inn mot Beijing-OL synes jeg er litt rart. Det er litt merkelig, forteller OL-mesteren fra 2018 til Nettavisen.

ØNSKER DEBATT: Ragnhild Haga liker at debatten rundt høydehus igjen kommer på bordet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Gjert Ingebrigtsen reagerer på høydehus-forbud



Det var Ingebrigtsen familien som nylig satte fart i høydehus-debatten igjen da de gjorde det klart overfor Aftenposten at de mener forbudet mot høydehus er tull. Samtidig anklager de Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen for å være dobbeltmoralistiske når de inviterer norske utøvere til deres «klimarom»

- Høydehus er så langt ifra juks som du kan komme. Da må du også se på klimarom. Hva er det man gjør der? Man påvirker omgivelsene til å være noe annet enn de er på naturlig vis. Jeg ser ikke noe forskjell på klimarom og høydehus eller hva f ... det er. Det er akkurat det samme, sa Gjert Ingebrigtsen til Aftenposten i slutten av august.

Klimarommet Ingebrigtsen referer til ble åpnet på Sognsvann i januar og brukes i dag av en rekke norske toppidrettsutøvere. Rommet kan simulere klimatiske forhold og flere utøvere forbereder seg nå der for å prøve seg i lignende forhold som de kan vente å møte i både friidretts-VM i Qatar og OL i Tokyo.

Jakob Ingebrigtsen som er et av Norges største medaljehåp i Doha, støtter faren og hans kritikk.

- Høydehus er ikke lov, men varmekammer er greit. Det er slikt jeg kaller dobbeltmoral. Det er så uetisk at det er kvalmende, sa Jakob Ingebrigtsen til Aftenposten nylig.

KLAR TALE: Gjert Ingebrigtsen legger ikke skjul på hva han mener om forbudet mot bruk av høydehus i Norge. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)





Landslagstreneren mener Gjert har et poeng

Selv om Johaug er klar på at hun synes de norske utøverne burde stille på like vilkår som de utenlandske utøverne når det kommer til høydehus, er hun derimot ikke like klar på om hun opplever det som dobbeltmoralsk å benytte seg av klimarom.

Det er heller ikke lagvenninne Haga.

Hun sier at det er en vesentlig forskjell på å endre oksygeninnhold i lufta og å sette opp temperaturen i et rom.

- Det er forskjell på å manipulere varme og høyde. I alle fall med tanke på hvor lett det er. Det er litt vanskelig å håndheve om noen trener i 35 grader med hjelp fra noen varmeovner hjemme, så jeg føler kanskje det blir litt vanskelig å ha en regel mot det. Så jeg synes det er litt vanskelig å sammenligne det, for høyde kan du jo kanskje sjekke om folk installerer selv. Men det er klart at det er en interessant debatt, uten at jeg har noen klare svar på det.

Landslagstrener Ole Morten Iversen synes derimot at Gjert har et poeng og håper på en ny runde om reglene rundt bruk av høydehus.

- Absolutt, sier Iversen til Nettavisen.

- Det er greit å ta en runde til. Den debatten synes jeg er helt på sin plass, sier Iversen.

Olympiatoppen svarer på kritikken



Lørdag valgte Olympiatoppen å svare på Gjert Ingebrigtsens beskyldninger via sin Facebook-side. I svaret argumenterer de for at bruken av varmerom er en del av det etiske ansvaret de har overfor utøverne når det gjelder å legge til rette for best mulige resultater.

- Vi har en etisk forpliktelse til å ivareta utøvernes helse når konkurransene går i ekstrem temperatur og fuktighet. Helse er en av idrettens grunnverdier, skriver de.

De påpeker at perspektivene til Olympiatoppen er i tråd med internasjonale anbefalinger. I en avsluttende melding påpeker de samtidig at debatten rundt høydehus er noe annet enn debatten rundt klimarom.

- Høydehus er noe annet, og handler om regulering av oksygen-nivå og trykk på innåndingsluften. Det er dette som et beskrevet i idrettstingets vedtak om det særnorske forbudet, poengterer Olympiatoppen.

Forbud siden 2003

Debatten rundt høydehus i Norge har rast i over 15 år. I 2003 bestemte idrettstinget å forby bruken av høydehus og det de omtaler som andre former for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning og trykk.

Dette gjelder også bruken av oksygenmasker.Senere på 2000-tallet tok blant annet Ole Einar Bjørndalen til orde for å få lov til å benytte seg av høydehus, men han fikk aldri medhold.

I 2015 var det på nytt oppe et forslag i idrettstinget om å åpne opp for bruk av høydehus, men forslaget ble nedstemt.Idrettstinget argumenterer for at det er uetisk å benytte seg av høydehus, og de avgjorde i 2015 at de ønsket å gå foran i kampen mot dette hjelpemiddelet, også ute i Europa og verden.