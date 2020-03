Johaug har all grunn til å juble

Da Frida Karlsson spurtet ned Therese Johaug på Holmenkollens tremil, kokte det i Ski-Sverige.

OBS! Dette meningsinnlegget ble skrevet før verdenscupavslutningen i Canada ble avlyst.

Visst var det en både uventet og etterlengtet seier for blå-gult, men den største vinneren på sikt var nok likevel Johaug og kvinnelig langrenn.

Nå kommer interessen til å skyte i været.

Om langrenn betyr noe for svenskene?

Svar: JA!

Mange av dere har sikkert sett videoklippet der landslagssupporteren Brita Björs går helt bananas foran TV-en da Frida Karlsson spurter ned selveste Therese Johaug foran tomme tribuner på Norges nasjonalarena.

Björs og halve Sverige tok helt av.

SVTs vinterstudio kokte.

En svensk kvinnelig vinner har vi heller ikke hatt i Kollen siden Delsbos Eva Olsson vant 10-kilometer i 1977. Vi har bare hatt åtte pallplasseringer siden Kollen-tremila startet i 1981. Og nå vant Frida Karlsson på sitt første forsøk. Utrolig, men sant.

Svensk media var ikke sene med å basunere ut at Johagus tid som suveren verdensener begynner å nærme seg slutten.

Slik låt det mange ganger i mitt kjære fedreland under Björgen-epoken også. Men vi måtte vente år etter år. Bjørgen slo alltid tilbake mot Charlotte Kalla og Stina Nilsson.

Ta det med ro, sier jeg, klok av skade.

I den svenske seiersrusen er det lett å glemme hvordan Johaug bare for noen uker siden måtte stå og forsvare seg i mixed zone, for at hun var for overlegen i verdenscupen.

Plutselig nærmer hun seg slutten på dronningtronen?

Nei, det tror jeg ikke på så lenge Johaug selv orker å trene over 1000 timer i året og motivere seg for å leve et liv i koffert under enda noen verdenscupsesonger og mesterskap. Først VM i Oberstdorf i 2021 og OL i Beijing i 2022.

Johaug er fullstendig unik med sin kapasitet. Og med et vanligvis klart bedre smøreteam i ryggen, enn det Frida Karlsson og Ebba Andersson har hatt i vinter, så har seierne som regel blitt veldig overlegne.

Johaug ble litt som langrennssportens Liverpool. Vant, vant, vant og vant i det uendelige. Så plutselig ble det et tap. Verken for Liverpools eller Johaugs tid er imidlertid slutt likevel.

Men deres nederlag gir ekstra håp for konkurrenter og fans av andre. Det er bare bra for sporten.

Det som skjedde i dameløpet i Kollen skjedde nøyaktig til rett tid. Når dronningen selv får juling i sin egen løvehule, bekrefter det nøyaktig hva Johaug selv har forsøkt å si. Nemlig at hun må ha en bra dag og gode ski for å vinne.

Et fortsatt seierstog for Johaug hadde trolig gjort at interessen hadde avtatt for kvinnelig langrenn.

Nå får Johaug utrolig nok slå nedenfra neste gang hun står på startstreken.

Hvem vil gå glipp av duellen Karlsson vs. Johaug?

SVT hadde over tre millioner seere da Vasaloppet gikk inn i den avgjørende delen den første søndagen i mars.

Jeg tipper at Frida-Ebba-Kalla-feberen i Sverige kommer til å sette ny seerrekord for verdenscupen neste gang de møter Johaug.

Fra og med Holmenkollen-lørdagen steg aksjen for kvinnelig langrenn til et verdi langt over det markedet hadde gikk for den tidligere i vinter.

Johaugs antatte fremtidige seirer kommer også til å gi henne sterkere stilling på markedet og hos folket, tror jeg.

Ingen kan eller skal ta noe for gitt. Det er ikke bare, bare.

De individuelle konkurransene vil bli fulle av spenning og forhåpentligvis dramatikk.

Johaug hater å tape, det viste hun tydelig i Kollen, der hun gjorde alt som stod i hennes makt for å vinne.

Frida Karlsson og Ebba Andersson vil ikke noe annet enn å slå Johaug. Alt ligger med andre ord til rette for underholdning av høy klasse, altså.

Oppkjøringen til Oberstdorf-VM blir også uendelig mye mer interessant med noen Johaug-utfordrere. Ikke bare svensker. På lørdagens tremil var det løpere fra sju ulike nasjoner på topp ti, og ikke mindre enn 16 løpere i mål under et minutt bak Karlsson.

Når skjedde det sist på en tremil?

I beste fall tar tyskeren Katharina Hennig, russeren Natalia Nepryaeva, sloveneren Annamarija Lampic, samt Karlsson og Andersson, ytterligere steg frem mot neste sesong. Da kan vi også håpe på hele og sterke løpere som Ingvilg Flugstad Østberg og Stina Nilsson.

Jeg tror faktisk at Johaug kommer til å få kjenne på økt emosjonell support fra sine fans om hun utsettes for tøffere konkurranse, og til og med taper en gang i blant.

Det tror jeg hennes varemerke bare styrkes av. Therese Johaug fra Dalsbygda er ikke bare en glad, vinnerskalle og maskin på ski. Hun er faktisk bare et menneske av kjøtt og blod, akkurat som Charlotte Kalla.

Kalla blir aldri så elsket som de gangene hun snur motgang til fremgang.

Det tipper jeg Johaug blir i Norge også.

Johaug har all grunn til å se lyst på fremtiden. Et uteblitt skibytte kan bety mer enn mange tror.