Johaug i podkast: Ville valgt løping foran langrenn

De fleste kjenner Therese Johaug som langrennsløper, men hadde hun måtte velge én idrett for resten av livet ville 32-åringen valgt løping for langrenn.

Det forteller hun i NRK -podkasten «I det lange løp».

– Skulle jeg valgt én idrett for resten av livet, så hadde det ikke blitt ski, faktisk. Det hadde blitt løping, sier Johaug.

De siste sommerne har Johaug virkelig vist fram sitt talent på løpebanen. I fjor ble det NM-gull både på 10.000 meter og i terrengløp. Under Impossible Games på Bislett tidligere i sommer, løp hun så fort at hun var under fjorårets VM-krav på 10.000.

Det har ført spekulasjoner om hun vil satse på løping når langrennskarrieren er over. Selv understreker hun at hun ikke har planer om å ofre langrennskarrieren, men sier hun ville valgt løping dersom hun ikke kunne kombinert idrettene.

– Jeg elsker å ha på meg joggeskoene og komme meg ut i marka, og føler en frihetsfølelse. Du kommer så tett på naturen og får være for deg selv. Uansett hvor du er, kan du ha på deg et joggeskopar og få en treningsøkt. Så jeg elsker å springe.

Utelukker ikke EM



Johaug skal ha vurdert å stille opp i sommerens friidretts-EM i Paris, men mesterskapet er allerede avlyst.

Neste sommer er det OL i Tokyo som er den store begivenheten i friidrettsverden, men Johaug er helt tydelig på at OL og VM er uaktuelt for henne - selv om hun skulle klare kravene.

Et fremtidig EM utelukker hun derimot ikke.

Hun er spent på hvor bra hun kan gjøre det mot den europeiske eliten.

- Jeg ser at jeg kanskje kan være med i et felt inn på en god dag, men det er noe annet å løpe i et felt enn å løpe for seg selv. Jeg er ikke vant til å løpe i et felt hvor det er mye knuffing, sa Johaug nylig.