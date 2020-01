Johaug inn til suveren NM-triumf

Ingen kunne gjøre noe med skidronningen på 10-kilometeren i Konnerud torsdag.

Johaug innfridde det store favorittstempelet hun hadde før start på distansen torsdag, og vant til slutt med over 40 sekunder på Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Hun tok dermed sitt 13. NM-gull.

- Hun er helt suveren, sier NRK-kommentator Jann Post og får støtte av Torgeir Bjørn.

- Fra to kilometer og inn har hun bare most alle konkurrentene på Konnerud.

31-åringen med startnummer 64 ledet allerede etter passering to kilometer, og så seg aldri tilbake.

Heidi Weng ble nummer fem, men var hele minuttet bak Johaug. Hun forteller at hun i forkant av løpet var så smått bekymret for å dra på seg sykdom.

- Jeg var litt småstressa for sykdom. Jeg har en som ligger hjemme og mener selv han er veldig alvorlig syk, men han er ikke det, sier hun lattermildt til NRK før hun fortsetter.

- Litt overdriving er det. Jeg håper ikke dette kommer på TV, men det gjør selvfølgelig det, sier 28-åringen som kun var ni sekunder bak Udnes Weng på tredjeplass.

- Jeg tror det var bra å ha en fornuftig åpning i dag med tanke på at jeg innbilte meg at det kan skje noe med meg og.

Ragnhild Haga, som har for vane å åpne litt rolig, gikk inn 14 sekunder bak ledende Johaug ved to kilometer, men avstanden til både hun og de resterende konkurrentene økte for hver kilometer som ble passert.

Ved litt over halvveis løp ledet Johaug med hele 37 sekunder på annenkvinne Tiril Udnes Weng, og avstanden var nærmest doblet da skidronningen passerte målstreken.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen jaktet sølvet, og maktet å tukte Weng. Hun var likevel 44 sekunder bak Johaug i mål.

- Jeg er veldig fornøyd. Det var et kjapt føre, is og litt krevende å gå, men jeg føler jeg klarte å løse det på en best mulig måte, sa Johaug til NRK etter å ha gått i mål.