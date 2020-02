Johaug-knockout i Ski Tour etter tidenes seiersmargin

Det var aldri noen tvil om hvem som skulle vinne jaktstart over 15 kilometer. Therese Johaug slo knockout på alle og vant dermed Ski Tour overlegent.

- Det er fantastisk å avslutte slikt. Jeg hadde nok en gang rågode ski, smørerne har jobbet utrolig bra denne Touren. Når skiene, formen og jenta er så bra som i dag, da blir det bra, sa Johaug til NRK etter å ha gått i mål.

Løperen fra Dalsbygda vant Ski Tour suverent med seier på jaktstarten søndag formiddag. Johaug startet vel to og et halvt minutt foran nummer to og tre i sammendraget, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng.

- For en langrennsløper, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da Johaug krysset mållinjen.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn var vel så enig.

- Hun har aldri vært bedre.

Og seiersmarginen på til slutt 3 minutter og 40 sekunder er tidenes største i skitour-sammenheng. Johaug har også flest verdenscupseire i én sesong, noe som er nok en rekord.

Marit Bjørgen hadde den forrige rekorden med 17 verdenscupseire i 2011/12, men Johaug har denne sesongen tatt 19.

Weng nummer to

Løperne måtte ha klister under skiene i den klassiske konkurransen. Johaug sparte seg ikke og dro på allerede fra start inne på stadion i Granåsen. Forspranget hennes hadde økt mye bare etter fem-seks minutter i sporet.

Den store spenningen i etterkant ble hvem som skulle vinne duellen mellom Ingvild Østberg og Weng. På oppløpssiden var det sistnevnte som skulle vise seg sterkest, og 28-åringen tok andreplassen i både løpet og Ski Touren.

Sto over

Lørdagens sprintvinner Maiken Caspersen Falla kom ikke til start søndag. Hun hoppet av touren for konsentrere seg om konkurranser senere i sesongen.

Johaug har hatt en strålende Ski Tour. Hun vant bakke-sprinten i Åre og klarte seg også godt i sprintrennet i Trondheim lørdag. Der ble hun slått ut i semifinalen.

Verdenscupen i langrenn forflytter seg til helgen til Lahti og Finland. 10 kilometer klassisk stil lørdag og stafett søndag venter jentene.

Johaug blir storfavoritt i den individuelle konkurransen.