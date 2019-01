Johaug knuste konkurrentene i NM, fortsatt ubeseiret

Therese Johaug er fortsatt ubeseiret i comebacksesongen. Hun knuste konkurrentene på 10 kilometer klassisk da NM i Meråker ble innledet torsdag.

30-åringen fra Dalsbygda sto over Tour de Ski i forberedelsene til VM, men har vært uslåelig i distanserenn helt siden hun var tilbake i løypene i november. Torsdag var hun 1.10,8 minutt foran sølvvinner Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Det er rå utklassing.

Ingvild Flugstad Østberg endte på bronseplass, åtte tidels sekund fra sølvet.

– Jeg synes jeg gikk et veldig godt renn. Jeg gikk bra og avslappet på ski, skapte kraft hele veien og var på hugget. Jeg kjente det litt i bakkene på 2. runde og tenkte «nå har jeg lyst til å komme til mål», men jeg kviknet igjen mot slutten og tok noen flere sekunder, sa Johaug til NRK.

Hun ville ikke svare på om det er noe av det beste hun har gjort.

– Jeg kjenner jeg er i form og i flytsonen, og det gir en god følelse før reisen til Seiser Alm mandag og oppladningen til VM. Jeg føler at jeg har tatt et steg etter jul.

Avgjørelsen om å droppe Tour de Ski er hun godt fornøyd med nå.

– Da jeg satt hjemme og så de andre gå så hadde jeg veldig lyst til å være med, men magefølelsen sa at det var riktig å stå over, og nå kjenner jeg i hode og kropp at det var rett. Energien er på plass, og motivasjonen foran VM er tipp topp, sa hun til NRK.

Jaget fra start

Med tiden 26.06,4 kunne Johaug juble for sitt niende NM-gull. Lørdag kan hun ta det 10. i skiathlon.

Som tredje siste startende slo Johaug til fra første stavtak, og allerede etter halvannen kilometer var hun i klar ledelse 8,6 sekund foran Heidi Weng. Rett før halvgått distanse gikk hun forbi Østberg på startnummeret foran.

– Jeg ble jaget helt fra start. Jeg hadde et håp om å bite meg fast da hun gikk forbi og gjorde det en liten stund, men så ble det for tøft, sa Østberg til NRK.

Halvveis var Johaug 28,1 sekunder foran Weng, men ved hjelp av Johaugs rygg klatret Østberg til 2.-plass ved passering 6 kilometer. Da var hun 33,6 bak Johaug, mens Weng på tredjeplass var 41,9 bak.

Da Johaug forsvant fra henne, orket ikke Østberg å fullføre godt nok til å matche Jacobsen i sølvkampen, men hun tok bronsen tre sekunder foran Weng.

Måtte jobbe

Jacobsen var på 3.-plass ved de to første passeringene, nede på 4.-plass ved 6 kilometer, men avsluttet bedre enn sine rivaler i sølvkampen.

– Resultatet er kjempebra, men jeg skal innrømme at jeg ikke hadde samme gode dag som forrige helg. Det ble tungt tidlig, og jeg måtte jobbe hardt med meg selv. Det er gledelig at det holdt til sølv, sa Jacobsen.

Heidi Weng gikk betydelig fortere enn Ragnhild Haga, som hun konkurrerer med om en plass på 10-kilometerlaget i VM. Haga endte nede på 9.-plass.

– Det føltes skikkelig bra i fem kilometer. Så tenkte jeg at jeg måtte gå litt fortere, og da stivnet jeg totalt, sa Weng til NRK. Hun var glad for at hun likevel fullførte på en god måte.

Utfallet betyr at Norges VM-lag på distansen trolig vil bestå av Johaug, Jacobsen, Østberg og Weng, som tok de fire første plassene.

