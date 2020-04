Johaug må vente til høsten med landslagsøkter

Skiforbundet tviler på landslagssamling for Therese Johaug og andre løpere før om et snaut halvår. Johaug kan komme til å bruke deler av Seefeld-planen igjen.

Koronavirus-pandemien stoppet langrennssesongen tidligere i mars.

Den vil etter all sannsynlighet gjøre treningsopplegget i vår og sommer uvanlig også for Johaug.

– Jeg regner med at alle samlinger er avlyst framover. Det ligger vel ikke an til så mange rulleskirenn i sommer heller, sier Johaugs manager Jørn Ernst til NTB.

Børster støv av Seefeld-planene?



Johaug har imidlertid på godt og vondt hatt stor suksess med å trene for seg selv.

Den norske langrennsstjernen var utelukket fra trening og konkurranser i 16 måneder etter en positiv dopingprøve. Hun trente mye for seg selv, kom tilbake og var bedre enn noen gang i ski-VM i Seefeld i fjor.

Nå kan hun komme til å følge samme formel i tiden fremover.

– Korona-situasjonen har ikke hatt de store praktiske innvirkningene for Therese hittil. Det er jo en litt rolig periode for langrennsløpere nå. Og hun vet jo alt om å ikke være med på fellestreninger og -samlinger, forklarer Ernst.

Langrenn er som de fleste andre idretter sterkt påvirket av koronakrisen.

Foreløpig er det usikkert når landslaget kan møtes til samling igjen. Langrennssjef Espen Bjervig kan ikke gi noe klart svar på når neste samling blir.

– Svaret er vel at ingenting er definitivt avlyst. Men på grunn av de restriksjonene som ligger fra helsemyndighetene, har vi tatt høyde for at det ikke blir mulig å gjennomføre samlinger i Norge før etter sommeren. Det mest sannsynlige er at det vil ta lengre tid før vi kan dra utenlands, sier Bjervig til NTB.

Johaug vant verdenscupen sammenlagt helt overlegent denne sesongen, men fikk erfare at hun fort kan få større utfordringer neste sesong da den svenske ungjenta Frida Karlsson slo henne på tremila i Holmenkollen - sesongens siste løp.

Langrennsløpernes store mål neste vinter er VM i Oberstdorf.

