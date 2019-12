Johaug med advarsel før Fossesholms debut

Det er knyttet stor spenning til Helene Marie Fossesholms (18) verdenscupdebut på Lillehammer. Nå kommer imidlertid Therese Johaug med en klar beskjed.

LILLEHAMMER (Nettavisen): Fossesholm imponerte stort med to 3. plasser under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen.

Lørdag skal hun for første gang få prøve seg i verdenscupen når hun stiller til start på 15 kilometer skiathlon.

Mange er spente på hva det norske supertalentet kan få til.

En av dem er storfavoritten Therese Johaug.

- Helene er positiv og en veldig viljesterk utøver. Hun gikk kjempebra på Beitostølen og jeg gleder meg til å se henne her i helgen, sier Johaug til Nettavisen.



Advarer

Johaug er imidlertid rask med å komme en advarsel.

For selv om Fossesholm matchet både formsterke Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på Beitostølen mener Johaug at man ikke skal legge for mye press på verdenscupdebutanten.

- Vi skal ikke legge forventninger til at hun skal kjempe oppe i toppen. Verdenscup er verdenscup og nasjonale renn er nasjonale renn, forteller Johaug.

- Jeg har troen på Helene, det er ikke det, men vi skal være forsiktig med å legge for store forventinger på henne, forklarer den norske landslagsstjernen.

Fossesholm: - Vet det er forventninger

Fossesholm forteller selv til Nettavisen at hun kjenner at det er forventninger til henne og hennes prestasjoner.

- Men jeg prøver å stenge det ute og tenker at de forventningene jeg har til meg selv er det som betyr noe, sier 18-åringen.

De forventningene virker å være ganske store.

- Det er klart at jeg ikke er fornøyd med å bare komme hit. Jeg har et mål om å få til et bra renn og at når jeg er ferdig så vil jeg føle jeg at jeg har gjort det jeg er god for. Det er egentlig målet mitt, forklarer Fossesholm til Nettavisen.

Hun våger ikke å spekulere i en mulig plassering. Utgangspunktet hennes er noe mer krevende enn for de antatt beste løperne ettersom hun starter et stykke bak i startfeltet lørdag.

Det er fordi hun ikke er blant topp 30 i verdenscupen og heller ikke har gode FIS-poeng.

- Så målet mitt er egentlig at jeg skal komme meg rolig oppover - ikke altfor fort. Jeg vil ikke brenne av for mye krutt i starten. Vi får se hvordan det går derfra, men jeg skal prøve å gå teknisk på ski og gå det jeg kan, forteller Fossesholm.



- Synes ikke det ser farlig ut



Hun gleder seg til utfordringen som venter.

- Jeg synes ikke det ser noe farlig ut. Jeg synes det bare er moro å endelig kunne prøve seg mot de aller beste i verden. Det har jeg sett frem mot lenge, forteller 18-åringen som tror løypa på Lillehammer passer henne bra.

- Løypa passer meg helt ypperlig egentlig. Det er en tøff løype. Den krever mye utholdenhet og kapasitet. Samtidig krever den mange tekniske ferdigheter i form av at det er svinger som er krevende og utforkjøringer som gjør at man må holde tunga rett i munnen. Det tror jeg passer meg helt perfekt, forklarer supertalentet.

Fossesholm legger ikke skjul på at en pallplass er drømmen, men sier samtidig at hun har mer fokus på selve prestasjonen i løypa enn hvilken plass hun ender på.

- Det er lov å drømme, men det betyr ikke at jeg ikke er fornøyd med noe annet enn pallen. Jeg skal gå et godt løp og da er jeg fornøyd, sier Fossesholm.



Fornøyd landslagstrener



Det klinger godt i landslagstrener Ole Morten Iversen ører. Han liker også at Johaug prøver å jekke ned folks forventinger til det norske talentet.

- Det er som vanlig fornuftige ord av Therese. Helene er ung og trenger tid på seg, men hun er offensiv. Det skal hun ha, sier Iversen til Nettavisen.

Han er selv spent på hvordan Fossesholm kommer til å takle debuten.

- Jeg tror hun kan gå fort, sier landslagstreneren.

Svaret får vi lørdag formiddag. Startskuddet på kvinnenes skiathlon på Lillehammer går klokken 11.00.