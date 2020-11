Johaug med ny knusende Beito-seier

Sesongåpningen på Beitostølen ble ingen match for en Therese Johaug i kanonform. Langrennsdronningen vant enkelt søndagens 10 kilometer i fri stil.

Hun var i mål 36 sekunder foran Heidi Weng på 2.-plass. Helene Marie Fossesholm ble nummer tre, snaue 51 sekunder bak vinnertiden.

Dette er tredje år på rad at Johaug vinner begge rennene i Beito-åpningen.

– Hun blir vanskelig å slå i år, sa Weng til NRK før rennet.

Og vanskelig ble det. Johaug var dominerende fra start til slutt, og tok ledelsen allerede ved første passering med 12,2 sekunder. Hun så seg aldri tilbake og fortsatte å øke avstanden hele veien til mål.

– Det er bestandig moro å vinne skirenn, sa Johaug og la til:

– Jeg har jo hele tiden lyst til å bryte barrierer og pushe kroppen.

Weng bestemte seg

Johaug startet etter Weng i søndagens renn, men var raskt forbi konkurrenten. Weng la seg i ryggen på Johaug og fulgte henne inn til mål.

– I dag hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle holde så lenge det varte, så det var jo nesten, sa Weng etter løpet.

Lørdag var det de samme tre som inntok pallplassene i sesongens første distanserenn. Johaug vant foran stortalentet og junioren Fossesholm med 58,9 sekunder, mens Weng havnet bak med ett minutt og 13 sekunder.

– Blir spennende

Selv med 3.-plass søndag var ikke Fossesholm helt fornøyd med egen innsats.

– Skal jeg være helt ærlig, så var det ikke helt sånn jeg håpet på i dag. Jeg manglet litt spruten i motpakken og stivnet litt fortere, men det var på ingen måte dårlig, sa Fossesholm, som gleder seg til neste helg.

For da starter nemlig vintersesongen for alvor. Da er verdenscupen i gang i finske Ruka. Sprint og to distanserenn står på programmet.

– Det blir spennende. De går jo fort de russiske jentene. Alt kan skje neste helg, sa Beito-vinner Johaug.

