Johaug med suveren seier på Lillehammer

Therese Johaug knuste konkurrentene på 15 kilometer skiathlon.

LILLEHAMMER (Nettavisen): Det var klart for sesongens første fellestart på Lillehammer lørdag. 15 kilometer skiathlon med skibytte stod på menyen for Therese Johaug og resten av de norske jentene.

Johaug skulle nok en gang vise hvilken strålende form hun er i og tok teten fra start under klassiskdelen. Hun ledet med 13,8 sekunder allerede etter 2,4 kilometer.

- Det ser lett ut. Ser ikke spesielt sliten ut, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn idet Johaug fortsatte parademarsjen i ensom majestet i skøytedelen.

Den norske verdenscuplederen dro ifra gjennom hele løpet og i mål vant hun med 1.08 ned til Jessica Diggins på andreplass. Heidi Weng tok tredjeplassen 1.19 bak Johaug.

Johaug vant suverent og var aldri i nærheten av å bli truet i kampen om seieren.

- Jeg fant flyten fra start og kunne gå mitt eget løp. Jeg er veldig veldig fornøyd. Jeg fant flyten teknisk, sier Johaug til NRK.

- Et mirakel

Den norske jenta regelrett knuste konkurrentene som ikke maktet å holde følge i den første ordentlige motbakken under lørdagens 15 kilometer.

- Hvis noen henger med Johaug opp bakken her så er det et mirakel, sa kommentator Torgeir Bjørn hos NRK.

SIER FARVEL: Therese Johaug kjørte hardt fra start på 15-kilometeren på Lillehammer. Ingen fulgte med opp bakken. Foto: NRK

- Se hvor hvor lett hun går. Ser ut som hun har full kontroll. Hun er i en egen klasse i dette partiet, fulgte kollega Fredrik Aukland opp med da Johaug satte inn støtet i den første motbakken.

Etter 6,2 kilometer hadde Johaug økt ledelsen til 30,6 sekunder ned til nummer to Jessica Diggins.

Aukland poengterte underveis i løpet at flere løpere sliter med feste på skiene i den klassiske delen. Glatt føre sørget for at det ble store utslag blant løperne.

Ved skibytte halvveis ledet Johaug med 35,5 og 35,6 sekunder til henholdsvis nummer to og tre, Jessica Diggins og Charlotte Kalla.

Tøff debut

Stortalentet Helene Marie Fossesholm fikk en tøff seniordebut og slet med å holde følge i det høye tempoet på Lillehammer. Hun passerte på 30.plass, 2.02 bak Johaug ved skibytte etter 7,5 kilometer. I mål var hun 3.25 bak Johaug i mål på en 18.plass.

Fossesholm innrømmet at det ble en tung da i verdenscupdebuten.

- Klart det er morro å gå verdenscup, men jeg hadde trodd det skulle bli morsommere. Det var en litt tung dag og da blir det tøft i disse løypene her. Alt ble bare innmari tungt egentlig, sier Fossesholm til NRK.

Ved passering 9,9 kilometer lå Heidi Weng med Diggins i rygg. Duoen passerte 56 sekunder bak suverene Johaug og kjempet en innbitt kamp seg i mellom.

Johaug viste imponerende skøyteform på Lillehammer. Hun virket ikke like stresset i stilen som hun har hatt en tendens til på tidligere skøytedistanser.

- Løser det veldig bra og går veldig bra teknisk på ski, var dommen på Johaugs skøyteteknikk fra NRKs kommentatorer underveis.

Spenningen skulle etterhvert stå om hvem som tok andreplassen på 15 kilometeren. Weng og Diggins byttet på å dra og kjempet om den nærmeste plassen bak Johaug.

Etter 13,7 kilometer dro Diggins fra Weng. Den norske jenta stivnet til i den siste lange motbakken og amerikaneren fikk en luke i kampen om andreplassen.

Amerikaneren ble til slutt for sterk for Weng.

Allikevel var det ingen som kunne gjøre noe med Johaug som vant nok en verdenscupseier.