Johaug med svensk smørelykke. For meg er det en gåte

Therese Johaug har i praksis allerede avgjort den totale verdenscupen. Hun er utvilsomt best, men har også de beste smørerne i ryggen, med svensken Perry Olsson som sin nærmeste våpendrager.

Johaugs lykke er at Sverige ikke har oppdaget Olssons kompetanse i løpet av flere titalls år.

For meg er det en gåte.

La meg først bare gjøre det helt klart at Johaug er i en klasse for seg selv og trolig ikke helt avhengig av en smørekunstner av Olssons kaliber.

I det norske teamet er det også et velsmurt lagarbeid i smøretraileren som dirigeres av sjefen Sten Olav Snesrud.

Men i verdenscupsirkuset hersker det ingen tvil om at Perry Olsson er en av de absolutt mest respekterte, kompetente og erfarne smørerne.

Jeg vil minne om at Olsson lot seg inspirere og lærte mange knep av nordmannen Magnar Dalen som jobbet i det svenske laget i mange år som både smøresjef og forbundskaptein. Dalen var kanskje den moderne smørningens far i Sverige. Det tror jeg løpere som tidligere stjerne Per Elofsson kan skrive under på.

Perry Olsson smurte i et titalls år Marit Bjørgens ski. De traff nesten alltid rett.

Jeg kan bare minnes en gang, ved siden av Sotji-OL 2014, da Olsson og det norske smøreteamet smurte bort Bjørgen. Det var i VM-sprinten i 2005 i Oberstdorf da Rognes-stoltheten fra Bjørga Gård, den regjerende sprintverdensmesteren fra

Val di Fiemme 2003, ikke gikk videre fra kvalifiseringen. En konkurranse som senere ledet til dobbeltseier for Sverige.

Personlig har jeg mye å takke Bjørgen og Olsson for når det gjelder den bommen der. Med gullmedaljøren Emelie Öhrstig på slep gjennom intervjusonen og på det påfølgende NRK-showet med Espen Graff, fant jeg plutselig min kjærlighet Berit Rekaa.

Det er derfor jeg bor i Oslo og kan nyte og ta del i alt som rører seg av langrenn i fantastiske Nordmarka og med utsikt fra min egen leilighet til Johaugs hovedkvarter på Holmenkollåsen.

Nåvel.

HYLLES: Perry Olsson. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Perry Olsson er ingen mann av store ord og har ikke behov for offentlighetens lys. Min gamle klubbkamerat i Söderhamn viste allerede under sin aktive karriere en veldig stor interesse for smøring og materielle ting.

Han overlot ingenting til tilfeldighetene. Mens vi øvrige stirret oss blinde på å trene så mange timer som mulig hadde liten tid til å teste ski, så jobbet Olsson og hans yngre bror Ulf systematisk med å få bedre materialer, feste og glid.

Det var et proft opplegg helt siden 1970- og 1980-tallet. På det beste klarte Perry å bli nummer 11 i Vasaloppet i 1979 da Ola Hassis fra Orsa vant. Olsson hadde bare en nordmann foran seg den gangen, Per Knotten på tredjeplass.

Etter en periode som skigymnas-trener i Hälsingland fikk Olsson jobben som smører for US SKI Team. Han gjorde bra fra seg og ble hentet til det svenske laget der han i et par år var materialsjef.

Men utrolig nok slapp det svenske forbundet Olsson til Norge. Olsson kom deretter til å bli en av de verste motstanderne til sitt eget fosterland.

For der svenskene har vært ujevne i smøringen, ikke minst denne sesongen med flere fatale bommerter, har Norge og Olsson levert veldig konkurransedyktige ski helg etter helg.

Therese Johaug har kunnet kjenne seg trygg og rolig på at skiene skulle være i like bra form som henne selv. Med den kombinasjonen er hun uslåelig i distanseløp med intervallstart.

Johaug hyllet smøreteamet senest i Nove Mesto da hun omtrent fløy fremover i sporet.

Sverige får skylde seg selv.

For meg er det en gåte at den blå-gule ledelsen ikke har anstrengt seg for å hente tilbake Olsson og sørge for at det svenske smøreteamet får den unike spisskompetansen han besitter.

Stoltheten burde ha sine grenser i Sverige.

Men neida.

Mens løpere som Ebba Andersson, Charlotte Kalla og Calle Halfvarsson altfor ofte har ski som er halvparten så god som andre toppløpere, ligger Norge og Johaug oftest langt over.

De beste smørerne kan gi løperne en stor konkurransefordel.

For Johaugs del virker kemien med Olsson å være veldig bra. De kommuniserer godt og vet hva som må til for at Johaug skal få ut sin maksimale kapasitet.

Mens Perry Olsson hadde ansvaret for Johaug ski, var det hans yngre bror som hadde ansvar for skiparken, blant annet under VM i Oslo i 2011 da Johaug havnet på fanget til både kong Harald og Olsson junior.

I helgen er det lagt opp til ny Johaug-oppvisning. Skiathlon på 2*7,5 kilpmeter venter i Oberstdorf på lørdag. Da gjelder det å ha bra flyt på skøytingen og bra feste og glid på den klassiske delen.

Alt taler for at Olsson gir Johaug nøklene hun trenger for å vinne nok en gang.

Det eneste som taler imot det er faktisk om Olsson bommer som han gjorde med Bjørgens ski i nettopp Oberstdorf for snart 15 år siden.

Ingen var gladere enn jeg og Emelie Öhrstig da. Vi vant både i kjærlighet og VM-gull.

Men det var en engangshendelse. Olsson byr ikke Sverige på noe gratis.

Norge har tatt hånd om den seriøse Södrrhamnssonen og fått ut veldig mye av hans engasjement og kunnskap.

Sverige har sovet og vært likegyldige.

Det er bara å gratulere Bjørgen, Johaug og Norges Skiforbund som endte opp med Perry Olsson.

Sverige har vært nødt til å ta mange smeller takket være den utrøttelige og stadig utviklingsorienterte Olsson.

Gratulerer, Norge!

/Torbjörn Nordvall