Johaug reagerer kraftig på dopingpåstander

Tiril Eckhoff mottar støtte fra flere hold etter dopinganklagene fra Anfisa Reztova.

Det var før jaktstarten på søndag at den tidligere russiske vintersportshelten, Anfisa Reztova, fremmet grove anklager mot Tiril Eckhoff og Martin Fourcade.

– Martin Fourcade er en strålende utøver, et stort talent, men han får fremdeles en form for medisinsk støtte. Det samme gjelder for de norske utøverne. Vel, jeg kan ikke tro at Tiril Eckhoff plutselig er så overlegen i sporet. Hun utklasser konkurrentene i fem renn på rad, og er like sprek. Jeg kan ikke tro dette er mulig uten medisinsk hjelp, sier Reztsova til Sport.ru, ifølge Tellerreport.com.

– Og hvor mange nordmenn er astmatikere? Personer med astma går med helseproblemer, og disse vinner til stadighet. Men de blir ikke tatt, og blir ikke beskyldt for å være kjeltringer. Men medisinen deres gir dem et veldig høyt nivå, mener Reztsova.

- Syk uttalelse

En av de som reagerer på uttalelsene fra den russiske vinterdronningen er Therese Johaug. Profilen holder ikke igjen i sin støtte til Eckhoff:

- Jeg holder med Tiril. Det der er en syk uttalelse, sier Johaug til den svenske avisen Expressen.

Også Charlotte Kalla har tatt Eckhoff i forsvar, og mener anklagene rettet mot den norske idrettsprofilen ikke henger på greip:

- Tiril er en energispreder som står med begge føttene på jorda, samtidig som også alltid har et smil på lur. Hun er en utrolig stor gledesspreder, sier det svenske skiesset til den svenske avisen.

STØTTER: Charlotte Kalla på 10 km fri for kvinner i Toblach. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Det er så trist å høre. Det er ikke dette man burde legge fokus på under et mesterskap, fortsetter Kalla.

- Hørte noen pratet dritt om meg

TV 2 konfronterte Eckhoff med uttalelsene, og profilen reagerte knallhardt mot det hun mener er syke påstander.

– Jeg hørte at noen snakket dritt om meg. Men det er jo hyggelig at hun nevner at jeg er i så god form. Dessverre for hennes del så vil jeg si at jeg er så ren som du kan få det, sukker en oppgitt Eckhoff til TV 2.

– Det er jo sykt å melde noe sånt. Hun kan jo være med å trene og se hvordan det går, fortsetter hun.

Også Martin Fourcade har svart på påstandene fra Reztova. Slik svarte han på Twitter:

Tiril Eckhoff var del av laget som tok gull på mix-stafetten under VM i skiskyting.