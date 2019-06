Johaug reagerer kraftig på FIS-forslag

- Jeg synes det blir dumt å hele tiden skulle lete etter muligheter for at vi ikke skal klare å hevde oss, sier Therese Johaug.

SOGNEFJELLET (Nettavisen): På FIS-konferansen i Dubrovnik i starten av denne måneden ble det bestemt at det skal utarbeides en vurdering av en rekke mulige tiltak.

FIS ønsker å begrense størrelsen på smøretrailerne og dens strømforbruk, forby flyttbare slipemaskiner, begrense tilgangen til løypene før mesterskap og verdenscuprenn, samt endre pengestøtten.

Målet er å bremse den enorme pengebruken på smøring og utstyr, sørge for mer rettferdige konkurransevilkår for de mindre skinasjonene og å flytte fokuset fra smørebua tilbake til skiløypa.

En undersøkelse som ble lagt fram i Dubrovnik viser at nasjonene i verdenscupen bruker rundt 33 prosent av sine budsjetter på skismøring, preparering og testing. Bare 15 prosent av budsjettene brukes på treningssamlinger.

VERKSTEDET: Slik så det ut i den norske smøretraileren under VM i Lahti i 2017. Nå kan det komme til å settes begrensninger for størrelsen på smøretraileren, hvor mye strøm den bruker, og det kan bli forbudt å ha med flyttbare slipemaskiner til mesterskap og verdenscup. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Johaug reagerer

Norges største langrennsstjerne, Therese Johaug, er imidlertid klar på at at FIS bør fokusere på helt andre ting enn å begrense toppnasjonenes ressurser.

- Jeg synes det blir dumt å hele tiden skulle lete etter og finne muligheter til at vi ikke skal klare å hevde oss, for det er en del av gamet. Jeg tror heller man må starte i en annen retning i de andre landene, for å få opp interessen og dyrke en treningskultur, sier Johaug til Nettavisen under landslagssamlingen på Sognefjellet.

VM-dronningen peker på at flere av de norske landslagsløperne har utvekslet erfaringer med løpere fra andre nasjoner og mener at det er veien å gå for å utvikle langrennssporten videre.

- Jeg ser heller at vi kan få med oss folk på samlinger og vise hvordan vi gjør det. Det gjør vi jo også. Vi er veldig åpne og ærlige i hvordan vi jobber for å gå fort på ski. Vi inviterer folk på samlinger. Charlotte har vært mye med meg, Jessica Diggins har vært med oss til Bø. Mari har vært med de tyske jentene, Maiken har vært med de slovenske og deler erfaringer der, for å hjelpe dem med å ta neste steg.

- Det er er bedre enn at de skal letes etter alle mulige regler og muligheter. Det er fint å finne ting som til en viss grad kan hjelpe de andre nasjonene, men det blir veldig flisepikkeri for min del, sier Johaug.

I FRONT: Therese Johaug og de norske jentene leder an i alle faser av langrennssporten. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Ulvang: - Et spørsmål om rettferdighet

Til NRK sier leder for langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang, at de mindre nasjonene føler seg maktesløse overfor de største og mest ressurssterke.

- Det blir til syvende og sist et spørsmål om hva folk synes er rettferdig. Men vi bruker totalt sett en for stor del av økonomien i langrenn på å smøre ski, og jeg håper vi finner tiltak som gjør at vi kan flytte mer av konkurransen ut av smørebua og inn i løypa.

- Dette vet vi er en utvikling som har eskalert veldig de siste fem til ti år, drevet av de største nasjonene. Mange av de små føler at det er uoverkommelig å slåss mot, sier Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i FIS.

Tiltakene er foreløpig ikke vedtatt, og nasjonene vil i stor grad få mulighet til å påvirke utfallet.

Langrennsgutta stresser ikke

Landslagssjef for de norske allroundherrene Eirik Myhr Nossum presiserer at han ikke har satt seg veldig inn i tematikken, men konkluderer likevel med at det blir vanskelig å hindre noen i å ha en slipemaskin i Oberstdorf - utenfor akkreditert område - under VM neste år.

- Jeg tror det er vanskelig å håndheve et forbud mot å ha en slipemaskin i Tyskland. Den viktigste jobben for å lykkes i et mesterskap gjøres uansett på hjemmebane og i den treningen du gjør. Det er ikke om vi får være i løypa ti dager før eller åtte dager før som avgjør, sier Nossum til Nettavisen.

Emil Iversen sier at han ikke bruker mye krefter på de mulige tiltakene for en jevnere langrennssport.

- Vi har et så bra smøreteam at uansett hva slags begrensninger de legger på oss, har vi en gjeng som jobber dag og natt. Det er det som er den store fordelen vår. Uansett hvordan de vil gjøre det, tror jeg arbeidsinnsatsen vi har på smøredelen i Norge vil gjøre at vi alltid har en fordel. Jeg er ikke redd for det i det hele tatt, sier Iversen til Nettavisen.

LAR SEG IKKE STRESSE: Emil Iversen lar seg ikke stresse av forslagene om å bremse ressursene som brukes på smøring og preparering av ski. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Heller ikke begrensninger i tiden lagene får bruke i løypene før konkurranse skremmer trønderen.

- Det går helt fint. Vi er vant til å komme til nye plasser og gå gjennom løypa på en dag. I OL kommer vi sikkert til å være der i 14 dager før. For meg er løypeprofil og høydemeter nok. For smøreteamet blir det kanskje vanskeligere, men jeg bruker ikke noe energi på det. OL skal bli bra uansett, og det skal være mulig å gå fort uansett.

Johannes Høsflot Klæbo mener det optimale for langrennssporten ville vært at alle hadde lik glid, men at det i praksis er umulig å få til.

- Vi går på produkter som endres fra par til par, og det er veldig små detaljer. Det tror jeg gjør at hvis man er litt forut for sin tid, er offensiv og innovativ, så er det mulig å ta steg der. Der har Norge vært veldig flinke. Når det blir innført, må man se på nye muligheter og være smart i måten man løser det på. Vi vil selvfølgelig ha best mulig ski til enhver tid. Sånn er det for alle nasjoner, sier Klæbo til Nettavisen.

Et tiltak som allerede er innført av FIS, er en redusering av antall skitestere per nasjon. Forrige sesong kunne Norge ha ti skitestere i løypa før verdenscuprenn. Kommende sesong blir det maks fire og noen ganger bare to.