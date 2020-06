Johaug rister på hodet av kritikken: - Veldig uenig

Therese Johaug (31) imponerte på 10.000-meteren på Bislett. Nå fnyser hun av den svenske kritikken som kom før løpet.

BISLETT STADION (Nettavisen): Hun hadde som mål å ta VM-kravet på 31.50, men den norske langrennsstjernen slo til med imponerende 31.40,69 da hun løp alene under Impossible Games på Bislett stadion torsdag kveld.

Den eneste hjelpen hun fikk var en såkalt «lyshare» som er et elektronisk hjelpemiddel nede ved listen som gir en pekepinn på hvordan man ligger an tidsmessig.

Før torsdagens stevne på Bislett kritiserte Sveriges friidrettsorakel Lennart Julin bruken av et slikt lys. Et virkemiddel som først for noen år siden ble tillatt av Det internasjonale friidrettsforbundet.

IMPONERTE: Therese Johaug i aksjon på 10.000-meteren på Impossible Games. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Johaug slår tilbake

Johaug virket tilsynelatende å ha fått med seg kritikken fra svensken og slår nå tilbake.

- Da er jeg faktisk veldig uenig. Da er det mer juks å ha hare, spør du meg. En hare som tar vind og er en bauta foran deg, sier Johaug til Nettavisen.

Hun trekker frem treningsøkter med broren hvor hun har merket effekten av en fysisk «hare».

- Jeg har sprunget noen 1000-metere med Karsten på Sognsvann og har erfart at det er ganske stor forskjell å ligge bak og foran en hare, forteller den norske langrennsprofilen.

Den hjelpen fikk hun ikke på Bislett torsdag kveld.

- I dag så gjorde jeg på en måte all jobben selv. Du måtte ta imot vinden selv, og man skal jo følge det lyset også, påpeker Johaug.

Vil hun satse på løping?



Hun var strålende fornøyd etter torsdagens løp og måtte gjentatte ganger svare på spørsmål fra forskjellige medier om hun kommer til å prioritere løping fremover.

Men til tross for oppturen på Bislett, så er hun tydelig på at det er langrenn som fortsatt gjelder.

- Jeg gjør det her kun fordi jeg synes det er moro og fordi det gir meg motivasjon og inspirasjon til langrennssatsingen. Jeg har vært lenge i «gamet» og kjenner at jeg trenger litt inspirasjon, men det er langrennsløper jeg er, forteller Johaug.

Det mangler imidlertid ikke på folk som prøver å overbevise henne.

- Jeg vet at det er mange som mener at jeg må løpe og sier at jeg har talent, men jeg er så milevis bak de beste i verden på det her. Men jeg synes det er veldig artig å kunne slenge meg med på sånne stevner og ha noen friidrettsøkter på banen, forteller 31-åringen.

KLARTE VM-KRAVET: Therese Johaug. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (Bildbyrån)

Utelukker ikke EM



Johaug skal ha vurdert å stille opp i sommerens friidretts-EM i Paris, men mesterskapet er allerede avlyst.

Neste sommer er det OL i Tokyo som er den store begivenheten i friidrettsverden, men Johaug er helt tydelig på at OL og VM er uaktuelt for henne - selv om hun skulle klare kravene.

Et fremtidig EM utelukker hun derimot ikke.

Hun er spent på hvor bra hun kan gjøre det mot den europeiske eliten.

- Jeg ser at jeg kanskje kan være med i et felt inn på en god dag, men det er noe annet å løpe i et felt enn å løpe for seg selv. Jeg er ikke vant til å løpe i et felt hvor det er mye knuffing, sier Johaug.

I de kommende ukene skal Johaug igjen for fullt rette fokuset på langrenn igjen. Snart er det klart for ny samling med sine kolleger på landslaget.