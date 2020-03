Johaug tjener millioner på verdenscupen

Therese Johaug gikk på en smell i Holmenkollen, men hun kan smile over premiepenge-oversikten sin hittil i sesongen. Den viser 2,58 millioner kroner.

Det er litt over dobbelt så mye som nummer to, Heidi Weng (1.268.000), har før sesongavslutningen i Nord-Amerika. Natalja Neprjajeva (Russland) ligger på tredjeplassen med 933.000 inntjent i FIS-regi.

Johaug smadrer langrennsgutta når det gjelder innløpte FIS-kroner.

Hun ledet med nesten et minutt underveis på 30-kilometeren i Kollen lørdag, men dårlige ski for Johaug gjorde at svenske Frida Karlsson hentet henne inn og vant spurten. Svensken valgte i motsetning til Johaug å bytte ski underveis i løpet.

Mer i vente?

Johaug er allerede sikret sitt nest beste pengeår når det gjelder FIS-premier. Hennes toppsesong var i 2015/16. Da tikket det inn vel 4,2 millioner kroner fra Det internasjonale skiforbundet.

Det skal gås renn i Quebec, Minneapolis og Canmore i ukene som kommer. Sjansen er stor for at Johaug vinner en konkurranse eller to til i verdenscupen i mars. Sammendraget har hun allerede avgjort.

Slik er gevinstene

Langrenn opererer med samme premieskala både for kvinner og menn. Det er 40 konkurranser for begge kjønn i løpet av sesongen.

I de fleste enkeltrennene i verdenscupen får vinneren 91.700 kroner, toeren 68.775 og treeren 45.850. 20 løpere mottar pengepremie. Den laveste satsen er på 917 kroner.

I stafett og lagsprint mottar vinnerne 110.000 kroner til deling. De seks beste lagene får FIS-penger. Så er det bra betalt også for sluttvinneren i verdenscupen og de forskjellige tourene.

