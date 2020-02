Johaug tok karrierens første verdenscupseier i sprint

Spintløypa i Åre var skreddersydd for Therese Johaug, som knuste konkurrentene på vei opp alpinbakken.

Artikkelen oppdateres

I en uvanlig tøff sprintløype i Åre tok Therese Johaug sin aller første verdenscupseier i sprint under Ski Tour 2020 tirsdag.

Heidi Weng ble nummer to, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer tre.

- Det var et vilt løp, men som dere vet elsker jeg oppoverbakker, og i dag var det min dag. Du kan ikke kalle det et sprintløp, men jeg har jobbet hardt for å stå på toppen av pallen og er veldig fornøyd, sa Johaug til FIS etter målgang.

Iversen: - Nesten for mye av det gode

Landslagstrener Ole Morten Iversen er godt fornøyd med Johaugs prestasjon.

- Det var imponerende, samtidig var hun en av favorittene her. At hun er med helt i teten er ikke så veldig overraskende, men jeg tror hun synes det er fantastisk gøy å vinne en sprint, for det tror jeg ikke hun hadde mye tro på selv, sier Iversen til NRK.

Iversen la ikke skjul på at han var overveldet over den norske laginnsatsen i sprinten, med tre norske på pallen.

- Jeg er nesten målløs. Det er nesten litt for mye av det gode, men vi gjør så godt vi kan og at de andre ikke klarer å slå oss kan ikke vi gjøre noe med.

Johaug best fra prologen

Johaug viste allerede i prologen at hun hadde skumle hensikter i den krevende sprintløypa i Åre, da hun gikk inn til bestetid, 4,53 sekunder foran Heidi Weng.

Tirsdagens løype var alt annet en normalen når det kommer til sprint. Løypa er rundt 800 meter lang og startet med en runde i målområdet ved alpinløypa i Åre.

Utøverne begynte så på en brutal motbakke, der det er 50 meter stigning på de siste 350 meterne.

Det var det, ikke overraskende, Therese Johaug som taklet best.