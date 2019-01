Johaug tok NM-gull på 10-kilometer

Therese Johaug (30) knuste konkurrentene på 10 kilometer klassisk under NM i Meråker.

30-åringen fra Dalsbygda fortsetter å vise fantastisk form få uker før VM.

Under torsdagens åpningsdistanse i NM var den norske langrennsstjernen i en helt egen klasse.

Johaug gikk i mål 1 minutt og 10,8 sekunder foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen som tok NM-sølv.

Ingvild Flugstad Østberg tok bronse - 1 minutt og 11,6 sekunder bak Johaug.

Fornøyd Johaug

Norgesmester Johaug var svært fornøyd med svarene hun fikk torsdag.

- Jeg synes det var et veldig godt renn i dag. Jeg klarte å gå bra på ski, avslappet på ski. Jeg skapte kraft hele veien og var på hugget. Da funker det, sier Johaug til NRK etter løpet.

KONGEPOKAL: Therese Johaug mottok kongepokalen etter seier på 10 kilometeren i NM.

VM i Seefeld starter 20. februar og Johaug forteller at hun er svært motivert med tanke på mesterskapet i Østerrike. Mandag reiser hun til Seiser Alm for å gjøre de siste forberedelsene til VM.

- Jeg kjenner at jeg er i form, er i flytsonen og klarer å gå teknisk bra på ski. Det er en veldig god følelse å ta med seg videre når jeg skal reise til Seiser Alm på mandag. Det blir spennende, forteller Johaug.

Ekspertene imponert over Johaug

Avstanden ned til de nest beste indikerer at det er mange som skal få problemer med å slå Johaug i det kommende verdensmesterskapet i Seefeld dersom hun beholder formen.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er blant dem som lar seg imponere av 30-åringen.

- Det er bare å ta av seg hatten. Det hun leverer er helt unikt. Både med tanke på den innsatsen hun viser og ikke minst teknikken. Hun går så godt på ski nå, også i de rette, flate partiene. Hun viser seg i en helt egen klasse. Det er ingen i verden som matcher Therese Johaug på denne distansen, kommenterer Aukland.

Fjerdeplass for Weng

NRK-kommentatorene gledet seg også over Heidi Wengs (27) løp torsdag. Weng måtte nøye seg med den sure fjerdeplassen, men leverte likevel et svært godt løp i det som har vært en noe tung sesong for fjorårets verdenscupvinner.

Weng var kun tre sekunder bak Østberg i mål og var godt fornøyd med prestasjonen.

- Jeg føler at kroppen begynner å kjennes bedre. Nå mangler jeg det å ha hodet på plass, finne åpningsfart og gå bra på ski. Jeg synes jeg stresset litt, men det ble sånn, sier Weng til NRK.

JUBLET: Heidi Weng slapp jubelen løs da hun passerte målstreken.

27-åringen stod for et av dagens høyeste jubelbrøl da hun passerte målstreken.

- Jeg hadde ikke peiling på hvilken plass jeg fikk, men jeg synes det var moro å bare være noen sekunder bak Astrid, forteller Weng.

Resultatet gjør trolig at Weng nå med sikkerhet får lov til å gå den samme distansen i VM.

- Jeg håper det. Det var i hvert fall det beste jeg har gjort i år i klassisk, sier Weng.

På forhånd ble det spekulert i at Weng kjempet med Ragnhild Haga om den siste plassen på det norske laget som får gå 10-kilometer i VM, men torsdag var Weng nesten minuttet foran landslagskollegaen som endte på 9. plass.

Topp ti - NM 10 kilometer, kvinner

1. Therese Johaug

2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen + 1:10.8

3. Ingvild Flugstad Østberg +1:11.6

4. Heidi Weng +1:14.6

5. Anna Svendsen +1:51.8

6. Tiril Udnes Weng +1:52.3

7. Kathrine Harsem +2:03.2

8. Kari Øyre Slind +2:08.9

9. Ragnhild Haga +2:11.9

10. Marte Mæhlum Johansen +2:43.8