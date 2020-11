Johaug vant 10-kilometeren i Ruka

Frida Karlsson og Ebba Andersson ble parkert av jenta fra Dalsbygda.

Det var knyttet stor spenning til duellen mellom Therese Johaug og Frida Karlsson før lørdagens 10-kilometer intervallstart i Ruka, men etter en jevn start dro Johaug ifra den svenske yndlingen og vant i de finske skoger.

21,8 sekunder var den norske langrennstjernen til slutt foran Karlsson i mål.

Tredjeplassen tok en annen svenske, nemlig Ebba Andersson, med kun et tidels sekund å gå på til den russiske overraskelsen Tatiana Soriana som havnet på fjerdeplass.

Irritert Andersson

Etter rennet var det en ikke fullt så blid Andersson som møtte opp til intervju med SVT.

Svensken startet et halvminutt foran Johaug, og underveis i løpet skal den norske landslagsutøveren ha ytret ønske om å få Andersson til å bane vei for henne.

- Hun ropte på meg, så jeg hoppet ut av løypa, men plutselig kom hun aldri. Litt irriterende, sier svensken.

Etter Anderssons uttalelser kommer Johaug med sin erfaring fra hendelsen i løypa.

- Jeg kjente at jeg hadde høyere fart enn Ebba, så jeg ropte på henne. Men så hadde jeg ikke kraften til å akselerere, sier hun.

- Ebba gikk utenfor sporet i de andre bakkene også, så jeg vet ikke hvorfor skulle gå i sporet akkurat der. Jeg tror ikke hun tapte så mye på det.

- Ekstra godt å vinne svenske-duellen

Etter rennet var det en blid dame som møtte opp til intervju, selv om hun til tross for det solide løpet kjenner at det er tungt å gå konkurranserenn igjen.

- Det var veldig tøft, jeg hadde glemt hvor tøft det er, men jeg er veldig fornøyd med løpet i dag, sa en fornøyd Johaug i seiersintervjuet med FIS.

Til NRK forteller løperen fra Dalsbygda at det føltes ekstra deilig å slå svenskene, som måtte ta til takke med henholdsvis 2. og 3. plass.

- Jeg synes det var et bra skirenn i dag. Jeg prøvde å ikke åpne alt for hardt og følte at jeg hadde krefter å gå med på slutten.

- Så var det ekstra godt å stå øverst på pallen og vinne den svenske-duellen, sier Johaug.

- Fortsatt eneren

- Det er en liten knockout nå, sa Jann Post i kommentatorboksen da Johaug hadde passert 8,1 kilometer.

- Therese Johaug er fortsatt eneren i langrenn, utbrøt Torgeir Bjørn da hun nærmet seg målstreken.

Opp til 3,1 kilometer fulgte de to profilene hverandre tett, med Karlsson 1,8 sekunder foran Johaug, men derifra og ut var Johaug i en egen klasse.

Av de øvrige norske endte Tiril Udnes Weng på 7. plass, Helene Marie Fossenholm på 9. plass, Anne Kjersti Kalvaa på 12. plass, Lotta Udnes Weng på 14. plass, Anna Svendsen på 24. plass, Hedda Østberg Amundsen på 29. plass og Mathilde Myrvoll på 38. plass.

