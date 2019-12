Johaug vant tidelsstrid mot Østberg i Tour de Ski og overtok ledertrøya

Therese Johaug måtte ta fram kjempekreftene for å avgjøre duellen med Ingvild Flugstad Østberg om seieren på tirsdagens Tour de Ski-etappe.

Østberg leverte et knallsterkt løp på 10 kilometer fri teknikk i Toblach og var svært nær sin første seier etter startnekten som utsatte hennes sesongstart, men Johaug kunne gå på hennes tider og greide å kjempe seg sju tidels sekund foran i mål. Dermed holdt Johaug liv i sin lange seiersrekke i distanserenn og gjenerobret samtidig ledertrøya i Tour de Ski.

– Dette var nervepirrende. Jeg er veldig fornøyd med at jeg greide å dra det i land. Jeg pleier ikke å gå så fort i lett terreng, men dette viser at jeg har tatt et steg, sa Johaug til NTB og andre norske journalister i Toblach.

Østberg var fornøyd selv om hun for annet år på rad tapte seieren i Toblach med noen tideler.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle svare så bra allerede nå. Det har vært en spesiell siste måned for min del, men jeg er fantastisk godt fornøyd. Det er artig å få det til så bra, sa Østberg til NRK.

I fjor ble hun slått av Natalja Neprjajeva med tre tideler på samme distanse i Toblach.

– Det var null komma noe da også, så det er vel det som gjelder for meg i Toblach, sa hun, uten at det ødela dagen for henne.

Klar ledelse

Neprjajeva i den gule ledertrøya og søndagens sprintvinner Anamarija Lampic var sjanseløse mot de norske på årets siste dag. Sammenlagt er Johaug nå 21 sekunder foran toer Neprjajeva, mens Heidi Weng og Østberg følger tett bak på de neste plassene.

Svenske Ebba Andersson yppet seg med en sterk åpning og ledet etter 3 kilometer foran Johaug og Østberg, men hun greide ikke å følge opp og var bak Johaug allerede halvveis. På veien mot 3.-plass hjalp hun Østberg.

– Jeg gikk sammen med Ebba mye av 2. runde og var heldig som fikk en rygg da, sa Østberg.

Johaug takket på sin side Tiril Udnes Weng for drahjelp i spurten.

Mot slutten måtte Andersson gi alt for å hindre norsk trippelseier. Hun knep tredjeplassen tre tidels sekund foran Heidi Weng.

Ablåste krisen

Astrid Uhrenholdt Jacobsen leverte et sterkt renn og gikk inn til 5.-plass, slått av Johaug med 20,8 sekunder. Det var altså fire norske blant de fem beste.

– Jeg tror vi kan avblåse den krisen, sa Jacobsen lattermildt til NRK noen timer etter at det som følge av de norske mennenes skuffende prestasjoner ble skumlet om sykdomsutbrudd på løperhotellet.

Neprjajeva gikk inn til 6.-plass og var 26 sekunder bak Johaug.

Tiril Udnes Weng ble nummer 15, Ragnhild Haga 19, Anne Kjersti Kalvå 20, Kari Øyre Slind 21 og Magni Smedås 28.

