Johaugs hjelpemiddel får kritikk før «Impossible Games»

Langrennsstjernen Therese Johaug har trent på å følge «lysharen» før torsdagens spesialutgave av Bislett Games. Nå møter den teknologiske nyvinningen motbør.

Torsdag kveld løper skiprofilen et 10.000 meter sololøp i den tilpassede versjonen av Bislett Games, som nå har fått navnet Impossible Games.

«Lysharen» er et elektronisk hjelpemiddel nede ved listen som skal hjelpe utøverne i sololøp og gi en pekepinn på hvordan man ligger an tidsmessig.

Det er imidlertid ikke alle som er like begeistret.

Sveriges friidrettsorakel Lennart Julin synes en del av sjarmen forsvinner.

- Det her har i prinsippet vært forbudt hele friidrettens historie, ettersom det er ansett å være ulovlig hjelp. Men for ett eller to år siden ble forbudet plutselig fjernet. Styret i det internasjonale friidrettsforbundet hadde tatt en avgjørelse, og alt ble gjort veldig diskret, sier Julin til Expressen.

- Ganske trist

Han forteller at man i etterkant har sett lysharer bli tatt i bruk på 10.000 meter i europacupen i London i fjor, og nå er det altså duket for et nytt lyshare-løp.

På spørsmål fra Expressen om han er skeptisk, svarer han:

- Ja, du hører det nok på meg. Jeg synes det er en del av utfordringen at man kan disponere sine krefter og ikke behøver ta imot hjelp. Harer har alltid eksistert, men nå overlater man jobben til en maskin. Nei, jeg synes det er ganske trist, sier han.

Johaug har i dag personlig rekord på 10.000 meter med tiden 32.30 fra NM på Hamar i fjor, men har ambisjoner om å knuse den tiden på Bislett 11. juni.

Målet er nemlig å slå VM-kravet på 31.50.

- Jeg tror jeg kan klare det på en god dag, sa Johaug nylig til Nettavisen.

Johaug testet lysharene

Etter å ha testet lyshare-systemet tirsdag er hun ørlite mer tilbakeholden.

- Jeg er i god form, men jeg kunne ha trent mer spesifikt med tanke på dette. Nå skal jeg holde beina høyt fram til torsdag, og så skal jeg manne meg opp til å gjøre mitt beste, sa hun til NTB.

Det kom kanskje som en overraskelse for noen at Johaug plutselig stod på deltakerlisten til «Impossible Games» 11. juni, men for Johaug har det aldri vært noen tvil om at hun ville løpe på Bislett stadion i sommer.

Både Johaug og Bislett Games-direktør Steinar Hoen kunne tidligere i juni avsløre at den norske langrennsprofilen i over et halvt år hadde planlagt å delta på det opprinnelige Bislett Games.

- Ikke vits å brøle det ut

Johaug valgte imidlertid å holde planene hemmelig.

- Det var ikke vits å brøle ut det med det første. Det kommer alltid en pressekonferanse der man fikk sagt det, sa Johaug til Nettavisen.

Hun forklarte at hun ble kontaktet av arrangørene på Bislett allerede i fjor høst etter at hun først hadde tatt NM-gull på 10.000 meter på Hamar, før hun tok et nytt NM-gull i terrengløp i Frognerparken.

- Jeg hadde veldig lyst til det da jeg fikk tilbudet om å få være med på Bislett Games. Det å få oppleve den stemningen hadde jeg veldig lyst til. Jeg bestemte meg veldig tidlig, sa Johaug.

Bislett Games-direktør Steinar Hoen forklarte overfor Nettavisen nylig at det ikke var noen selvfølge at de kunne tilby henne en 10.000 meter i forprogrammet til Diamond League.

- Da skjønte jeg at dette er et talent

Men da koronaviruset førte til at det planlagte stevnet ble avlyst, så var det en selvfølge at Johaug skulle få løpe favorittdistansen på det alternative stevnet «Impossible Games».

Bislett-sjefen kunne fortelle at han for alvor fikk øynene opp for Johaugs løpeferdigheter etter fjorårets NM.

- Da skjønte jeg at dette er et skikkelig talent, sa Hoen til Nettavisen.

Torsdagens friidrettsstevne fra Bislett starter 19.30 og sendes på NRK.