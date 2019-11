John Arne Riise har fått trenerjobb

Den tidligere landslagsprofilen tar over treneransvaret for tredjedivisjonsklubb.

John Arne Riise (39) er ny trener i tredjedivisjonsklubben Flint i Tønsberg.

Det melder Tønsberg Blad tirsdag ettermiddag.

Til VG sier den tidligere Liverpool-profilen følgende om ansettelsen.

- Min langsiktige drøm er å trene et lag i Premier League, eller en annen storklubb. For å få til det må jeg jobbe målrette og hardt. Etter flere måneder med å bli kjent med Flint føler jeg at dette er en god match. De har stor fokus på breddefotball og finne nye talenter på en god måte.

Les også: Én mann knuser resten av Drillos på formuetoppen

39-åringen legger ikke skjul på at han gleder seg til å komme i gang med trenerkarrieren i Flint.

- Jeg håper med min erfaring at jeg kan bidra til å løfte klubben til neste nivå. Mange dyktige spillere med rett innstilling og ønske om å bli bedre er en god start. Det har kriblet noen uker nå fordi jeg gleder meg som en unge til å komme i gang, sier Riise.

Flint ble nummer seks i Norsk Tipping-ligaen, avdeling 3 denne sesongen.

Riise og familien flyttet nylig til Teie sammen med familien og har ikke lagt skjul på at han ønsker seg en trenerjobb i lokalfotballen.

Han har tidligere fridd til FK Eik Tønsberg, som endte opp med å ansette tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen som trener forrige måned.

Les også: Sjekk Lagerbäcks tropp til kampene mot Malta og Færøyene

Etter at han la opp som fotballspiller i 2016, har John Arne Riise blant annet hatt et kort oppfold som sportsdirektør i den maltesiske klubben Birkirkara.

Riise spilte for Aalesund, Monaco, Liverpool, AS Roma, Apoel, Dehli Dynamos og Chennaiyin i sin spillerkarriere.

39-åringen har 110 landskamper for Norge - flere enn noen andre.