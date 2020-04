John Arne Riise og datteren sendt til sykehus etter trafikkulykke

Kolliderte med autovernet.

Det melder Dagbladet.

Erland Bakke, manageren til den tidligere Liverpool-spilleren, bekrefter hendelsen.

- Han kjørte sin datter Ariana hjem til Ålesund. Rett før ankomst var det en hindring i veibanen som medførte at John Arne Riise svingte raskt til venstre og kolliderte med autovernet, skriver Bakke i en epost til Dagbladet.

Bakke forteller videre til avisen at både Riise og datteren etter forholdene har det bra, og at 39-åringens plan var å kjøre fram og tilbake til Tønsberg i løpet av natten.

Nå blir den tidligere venstrebacken liggende på sykehus til i morgen tidlig, opplyser Bakke.

Onsdag morgen forteller Bakke til VG at både Riise og datteren Ariana er ferdige på sykehuset.

Les også: Riise ut mot gamletreneren: –⁠ Han knakk meg og ødela motivasjonen min

Dagbladet skriver at nødetater, etter å ha kommet til ulykkesstedet, konkluderte med at det ikke var store personskader, men at bilen ikke var kjørbar.

- Det er overhodet ikke noen mistanke om promillekjøring eller noe straffbart. Vi har en formening om hva som er skjedd, men vi skal avhøre de involverte først, sier operasjonsleder Sindre Molnes til avisen.

Riise var i en årrekke en bauta på det norske landslaget. Venstrebacken startet proffkarrieren i Aalesund, før han som unggutt gikk til den franske storklubben Monaco.

I 2001 gikk turen til Liverpool, hvor han ble en svært populær spiller blant fansen. 39-åringen var blant annet med å vinne Champions League med klubben i 2005, før han i 2008 gikk til italienske Roma.

Etter opphold i indisk fotball, samt en retur til Aafk, startet Riise på karrieren som hovedtrener. Han har nå hovedansvaret for Tønsberg-klubben Flint.